Alejandro Fantino se despidió de Intratables y dio una sorpresa respecto a la continuidad del programa

En los minutos finales de la emisión de Intratables de este jueves, Alejandro Fantino se despidió del clásico ciclo de actualidad y debate político, habló sobre su futuro laboral y dio una sorpresa respecto a la continuidad del programa que condujo durante algunos meses.

"Intratables es una institución, es como decir ‘juego al fútbol y me di el gusto de jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, o en el Inter, en Boca o en River’”, explicó Fantino al intentar graficar la importancia de Intratables en el mapa de la televisión argentina.

Luego, el conductor aclaró: “Primer punto, por qué quise venir a conducir Intratables por un tiempo, porque yo sabía que era un tiempo nada más.. A mí me propuso venir a conducir Intratables Daniel Vila en su casa, tomando un café, cenando. Y me tiré de cabeza en venir a jugar acá. Primero porque es un equipo grande y yo tenía ganas de jugar en un equipo grande como este. Tuve que dejar algunas cosas importantes para mí... Yo trabajaba en ESPN, yo trabajo en Disney, en una señal internacional, y me corrí a la señal número dos porque yo quería venir a jugar a este equipo”.

Sobre la motivación que lo llevó a aceptar la conducción de Intratables, Alejandro Fantino amplió: “Además, quería venir a conocer a otro sujeto político, gente de la política que yo no conocía haciendo Animales Sueltos, porque no venían. Porque Animales Sueltos tenía un invitado o dos por noche y te venía un ministro, te venía un vicepresidente o te venía presidente. Entonces, yo tenía ganas, por curioso, de conocerlos, y no tenía forma de hacerlo si no venía acá”.

Además, el presentador sembró dudas sobre su futuro laboral en el canal. “Se me termina el contrato en América; tengo unos meses más de contrato con el canal y no sé si seguiré o no seguiré. Eso depende de una dinámica que se va dando, son cuestiones que no defino yo solo, sino que también depende del interés del canal", expresó.

Casi sobre el cierre de sus palabras, Fantino sorprendió con un anuncio sobre la continuidad de Intratables. “Este programa no termina. Un programa como este es una marca, es una línea de producción en una marca grande que es América. Entonces, es como que se deja de hacer tal auto por un tiempo; pero esto no es que se termina y no vuelve nunca más. Tal vez Intratables siga los fines de semana o el año que viene... Intratables tuvo miles de conductores, todos uno mejor que el otro. Yo soy simplemente una anécdota en este camino largo de 10 años de Intratables”, aseguró.

Finalmente, Alejandro Fantino confirmó: “Me estoy despidiendo hoy porque voy a hacer Animales Sueltos. Si Dios quiere, la primera semana de mayo estamos volviendo con ese clásico. Tengo ganas de hacerlo. Me voy muy feliz porque estos pibes son tremendos. ¡No saben lo que es jugar acá! Lo fácil que es jugar en este equipo. Todos. Los que están y los que estuvieron. No te yerran una pared: levantás, tocás, hacés una seña, la pelota viene a la cabeza. Porque la producción es brillante... Lo tengo que decir: es la producción más efectiva con la que me he encontrado en mis 27 años de carrera de televisión y de radio. Es brillante. Por eso este programa es un éxito y va a seguir siéndolo”.

Sobre la conducción de Intratables en los días que restan hasta la finalización de abril, Fantino explicó que Paulo Vilouta tomará el timón una vez más hasta la emisión final que será el último viernes de abril o bien el primer viernes de mayo.