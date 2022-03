Fantino se metió en la pelea de Gustavo López con Francella: “Lo banco a…”

Pasó más de una semana de la fecha de los clásicos, pero todavía se sigue hablando de lo que sucedió el pasado fin de semana. Luego del ida y vuelta entre Gustavo López y Guillermo Francella por el famoso video del actor que se viralizó en las redes sociales, apareció un nuevo protagonista. Atento a esta situación, Alejandro Fantino decidió dar su opinión y bancar a uno de los protagonistas.

"Yo amigos no tengo muchos en el medio, pero también me parece que estamos todos muy sensibles. A mí me causó gracia lo de Francella, no insultó, no me parece que pasó un límite. Entiendo que Gustavo lo haya interpretado mal, yo lo banco a Francella. Hacer humor con eso, cuando el humor del fútbol es agredir, insultar, rebajar, decirle al otro 'no existís'... A mí me hizo reír", manifestó el exrelator partidario de Boca Juniors, en el programa Socios del Espectáculo, de Canal 13.

"A mí, hincha de Boca, si uno de River me gasta bien y no me insultas... Ya estamos demasiado sensibles. Me cae bien. Además, me cae bien Francella. Lo respeto a Gustavo pero yo lo banco a Guillermo, no se fue a la mierda, es parte del folklore y estoy absolutamente de acuerdo con lo que hizo", sentenció.

¿Qué dijo Gustavo López sobre el video?

"Vine decidido a no criticarlo, porque dije... 'no, me voy a meter con Francella que parece un buen tipo' o por lo menos parece simpático. Pero me preguntaron por él y digo 'siempre el mismo video'... Una vez me parece gracioso. Dos, tres, cuatro. ¿Pero siempre? Aburre ya. Y además ese gesto... ¡Hay que respetar a la gente y a los rivales! No creo que incite a la violencia", manifestó el periodista luego de ver el video de Francella.

¿Qué le respondió Guillermo Francella al periodista?

“No hablé con él, pero sé lo que dijo. Me enteré porque me llamó todo el mundo. Yo estoy filmando ahora y dije ‘qué raro’. Me sorprendió porque es un tipo del palo del fútbol. No sé por qué lo dijo, más allá de que tengo entendido que es hincha de Independiente, me sorprendió la cabreada que tuvo”, expresó el actor.