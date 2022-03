Francella mandó al frente a Gustavo López tras la crítica a su video de Racing: “Él es hincha de…”

La fecha de los clásicos de la Copa de la Liga Profesional pasó hace una semana pero, hoy en día, sigue dando tela que cortar. El clásico de Avellaneda, que concluyó con el triunfo de Racing sobre Independiente en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, es uno de los casos más significativos. Las cargadas en las redes sociales no se hicieron esperar y, como ya es moneda corriente cada vez que la Academia obtiene un triunfo importante, el famoso video de Guillermo Francella también estuvo a la orden del día. Lo que llamó la atención de propios y extraños fue el descargo que realizó el periodista Gustavo López, quien atacó al actor en su programa de radio La Red: “Una boludez lo que hace Francella, ya es un hombre grande para hacer esas cosas”.

Como era de esperarse, la respuesta del famoso hincha de Racing llegó. En diálogo con el programa Sábado Tempranísimo, se refirió a las palabras del conductor: “No hablé con él, pero sé lo que dijo. Me enteré porque me llamó todo el mundo. Yo estoy filmando ahora y dije ‘qué raro’. Me sorprendió porque es un tipo del palo del fútbol. No sé por qué lo dijo, más allá de que tengo entendido que es hincha de Independiente, me sorprendió la cabreada que tuvo”.

“No sé por qué lo hizo y no me pasó nada, al contrario, no lo conozco. Si lo hizo por algún enojo, no fue mi intención hacerlo. Yo jamás verdugueé ni cargué. No me gusta que me carguen porque soy muy respetuoso en ese sentido. Pero por cómo está la gente y yo sabía lo que iba a pasar, se iba a viralizar, me divirtió hacerlo, nada más”, añadió Francella.

“Lo hice cuando ganó Racing 1-0 con nueve hombres, el día del gol de Díaz. Yo no estaba en Buenos Aires, me filmó mi esposa porque también me dio tanta satisfacción que todo el mundo me llamaba”, sentenció el actor que está por estrenar su última película Granizo, en la que encarna a un famoso meteorólogo.