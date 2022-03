Gustavo López explicó por qué criticó a Francella por su video viral de Racing

La fecha de los clásicos, que todavía no termina pero ya tuvo los platos más fuertes, dejó importantes títulos que serán recordados en las próximas semanas. El triunfo de Boca sobre River con la camiseta amarilla, un nuevo triunfo de Racing en el Libertadores de América, el triunfo de Newell's y la decisión de Rosario Central de despedir a Kily González son algunos de los aspectos futbolísticos que dejó el fin de semana. También las chicanas en las redes sociales, como fue la de Marcos Díaz al mundo San Lorenzo y la respuesta en TV que Gustavo López le envió a Guillermo Francella son condimentos extras que nos dejó una particular jornada. Con respecto a esta última el conductor explicó el motivo de su enojo.

Como era de esperarse luego del gran triunfo de la Academia en el clásico de Avellaneda, el famoso video del actor, recreando una una recordada escena de la película que protagonizó en en el año 1991, no se hizo esperar. El actor fue filmado con un conjunto de la Academia, diciendo su famosa frase. Este lunes, en su programa de radio, López fue lapidario con el video de Francella: Una boludez lo que hace Francella, ya es un hombre grande para hacer esas cosas”.

En las últimas horas, un video que publicó el medio Paparazzi, mostró al conductor de TV y radio explicando la causa que lo llevó a apuntar, y duro, contra uno de los personajes más carismáticos de nuestro país. "Vine decidido a no criticarlo, porque dije... 'no, me voy a meter con Francella que parece un buen tipo' o por lo menos parece simpático. Pero me preguntaron por él y digo 'siempre el mismo video'... Una vez me parece gracioso. Dos, tres, cuatro. ¿Pero siempre? Aburre ya. Y además ese gesto... ¡Hay que respetar a la gente y a los rivales! No creo que incite a la violencia".

"Hay que respetar a la gente. Porque después te pasa algo y... ¡cómo te defiendo? ¿Entendés? Un hincha puede hacer o decir lo que quiera, pero una persona que tiene responsabilidades porque es pública debería tener otro cuidado. Y ese gesto haciendo 'así', para mi no va", sentenció López.