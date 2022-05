A días del final de Intratables, Paulo Vilouta atraviesa un duro momento

A días del final de Intratables (América), Paulo Vilouta quedó impactado por la repentina muerte de su madre. A través de las redes sociales, el periodista expresó el dolor que atraviesa en este duro momento.

"Cuando nuestro trabajo es tan público y uno pretende que la vida privada sea privada, yo creo que hay momentos que se deben compartir con todos por el cariño, la buena energía y la generosidad de tantos y tantas que me conocen o no y me llenan de amor en un día difícil como es despedir a mi mamá. Es ley de los hijos pero duele, cuesta y nunca uno está preparado", comenzó Paulo Vilouta en el posteo acompañado por una postal familiar.

Luego, el periodista agregó conmovido: "El jueves me whatsapeo después de Intratables, feliz como siempre con mis cosas. Ayer me saludo 6.40 am y después de la nada y porque su corazón quiso, partió. Me quedan mil cosas: valores, cariño, amor incondicional, energía y fuerza siempre. Sus mensajes con un arreglate la corbata, no discutas con un compañero, párate derecho, cuídate, y ¡se feliz!".

Finalmente, Paulo Vilouta agradeció las muestras de cariño que recibió tras el fallecimiento de su madre. "Nos disfrutamos y mucho, disfrutó su vida y la de sus hijos y nietos. Me enseñó a querer la vida y vivirla. Argentina a muerte, solidaria siempre, carismática, futbolera, apasionada y por sobre todo una gran MAMÁ, gracias gracias a todos por tanto cariño y disculpen no poder responder uno por uno ... los quiero".

La triste noticia de la muerte de la mamá del comunicador llega apenas días después de la despedida de Intratables, el legendario programa de actualidad y debate político que se mantuvo en pantalla durante una década. Vilouta fue el encargado de conducir los últimos programas del ciclo y mantuvo un mano a mano repleto de anécdotas con Santiago del Moro, quien fue líder de ese envío durante casi siete años.