Mariana Brey le puso los puntos a Barby Franco frente a las cámaras

Barby Franco liquidó a Mariana Brey en La Jaula de la Moda. "No entendí lo que se quiso poner. No sé si es un pijama o qué, no entendí nada. No me gusta", señaló la novia de Fernando Burlando. Al oirla, indignada, la panelista no se quedó callada y le puso los puntos en Socios del Espectáculo.

Barby Franco

"Lamento que cada vez que habla de mi, lo haga para decir algo negativo. Capaz los lentes de contacto de color que usa no le dejan ver nada lindo", indicó frente a las cámaras de eltrece.

Y continuó: "Mis looks los elijo con una persona en la que confío ciegamente y que hace un gran laburo. Yo nunca le respondo a Barby pero esta vez sí porque se está metiendo con el trabajo de alguien a quien yo respeto".

Finalmente, disparó: "Le diría que ponga la energía en su matrimonio. Lo curioso es que fuera del aire, tiene una actitud distintas, es muy amorosa. Barby, usá el talento, virtud y juventud para empezar a hablar de vos y no tanto de mí".

La enemistad surgió luego de que Brey contara de que, años atrás, había tenido una relación con el abogado mediático. Franco se molestó y consideró que no había necesidad de contarlo públicamente y desde ese momento, hay una fuerte tensión entre ellas.