Rating: así fueron los números de Telefe en la última emisión de MasterChef

La revancha de MasterChef Celebrity entró en la recta final y muy pronto se podrá conocer al nuevo ganador. Al igual que Mica Viciconte, Gastón Dalmau y Claudia Villafañe, un nuevo participante se alzará con el título mayor del reality culinario más visto de la pantalla chica argentina.

En la última emisión, quienes se enfrentaron por su lugar en la competencia de Telefe fueron Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano, Juariu y Joaquín Levinton. Para tristeza de muchos televidentes, quien debió abandonar el programa fue el músico tras realizar el peor plato de la velada.

El líder de Turf preparó un plato al que bautizó "la vanguardia sabe así" y lo presentó en compañía del pescado Raúl y la rata Miguel. Intentó cautivar el exigente paladar del jurado con un bife de chorizo con puré de papas y batatas, salsa holandesa, con verduras asadas y ensalada fresca de tomates.

La preparación no le fue suficiente para continuar en carrera y debió despedirse del ciclo. "A mí me divierte mucho estar acá, para mí es como un juego. Más que una competencia, es venir a jugar, así que me lo disfruté de vuelta", manifestó al conocer la decisión de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Y con el rating, ¿qué pasó? En la noche que PPT, con la conducción de Jorge Lanata, volvió a la pantalla de eltrece, Telefe logró liderar la franja horaria. MasterChef Celebrity obtuvo una marca máxima de 11,2 puntos y con un promedio de 9,9 puntos se convirtió en lo más visto del domingo.