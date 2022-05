La ola de memes que dejó la salida de Joaquín Levinton de MasterChef

La revancha de MasterChef Celebrity está llegando a su fin y muy pronto habrá un nuevo ganador. Este domingo se vivió otra gala de eliminación que enfrentó a los concursantes y quien debió abandonar las hornallas más famosas de la televisión argentina fue Joaquín Levinton.

Al comienzo de la velada, los participantes tuvieron que pasar por una "pileta de ingredientes": se sumergieron en un mar de cubos con los nombres de aquellos materiales que luego usarían en la preparación de sus exquisitos platos.

Levinton cocinó una preparación que llamó "la vanguardia sabe así" y la presentó acompañado del pescado Raúl y la rata Miguel. Hizo un bife de chorizo con puré de papas y batatas, salsa holandesa, con verduras asadas y ensalada fresca de tomates. Durante la elaboración tuvo un pequeño accidente en la cocina y casi se prende fuego todo: un repasador comenzó a quemarse y el incendió se apagó con una botella de agua.

Al finalizar la noche, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis determinaron que el peor plato había sido el del músico y le dijeron adiós. "Cuando me volvieron a llamar, la verdad es que me puso muy contento. A mí me divierte mucho estar acá, para mí es como un juego. Más que una competencia, es venir a jugar, así que me lo disfruté de vuelta", expresó él al conocer la decisión del exigente jurado.

En Twitter, los usuarios que siguieron minuto a minuto lo que ocurría delante de las cámaras de Telefe, llenaron la web de divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los mejores que están dando vueltas por la red y sacando carcajadas.