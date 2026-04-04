Pablo Picotto llega a Mendoza con la gira despedida de su show más ovacionado

El destacado actor desembarca en la provincia con Tiempos Modernos, su aclamado unipersonal. En la nota, todos los detalles.

El reconocido comediante Pablo Picotto regresa a Mendoza para despedir uno de sus proyectos más exitosos. Con su unipersonal Tiempos Modernos, Versión 2026, el artista propone un viaje humorístico y reflexivo sobre el vértigo de la actualidad, la nostalgia de un mundo sin internet y los desafíos tecnológicos que marcan nuestro presente.

La obra surge de una pregunta simple pero profunda de un niño: ¿Cómo era tu infancia?. A partir de allí, Picotto despliega un arsenal de personajes y pasos de comedia stand up para explicarle a las nuevas generaciones cómo era la vida antes de la hiperconectividad, analizando con ironía la educación, las redes sociales y los nuevos empleos que surgieron con la modernización.

Pablo Picotto Tiempos Modernos El show de Picotto tendrá funciones en San Rafael y en la Ciudad de Mendoza. Gentileza Prensa. Esta gira de despedida por la región de Cuyo tendrá tres paradas fundamentales. Comenzará el viernes 10 de abril en San Luis, para luego trasladarse al sur mendocino el sábado 11, con una función a las 21.30 horas en el Aula Magna de la FACAI (UNCuyo) en San Rafael.

El gran cierre será en la Ciudad de Mendoza el domingo 12 de abril a las 21.00 horas, en el emblemático Teatro Independencia. Las entradas para ambas funciones en la provincia ya se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb o pueden adquirirse directamente en las boleterías de las salas.

Pablo Picotto 2 Con más de un millón de seguidores, el artista es hoy un referente indiscutido del humor en redes. Gentileza Prensa. Con más de 25 años de trayectoria, Picotto se ha consolidado como un referente indiscutido del género. Formado en teatro integral, ha trabajado con figuras como Javier Daulte y Flavio Mendoza, además de desempeñarse como coach escénico en especiales de Netflix para artistas como Agustín "Rada" Aristarán y Lucho Mellera.