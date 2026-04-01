Vuelve el Outlet de la Ciudad a Mendoza: descuentos de hasta el 50% y más de 30 marcas

El Outlet de la Ciudad se realizará en La Báscula de la Nave Cultural con propuestas comerciales y recreativas.

El evento reunirá a más de 30 marcas mendocinas con importantes descuentos, gastronomía y actividades.

Tras el éxito de su primera edición, que reunió a más de 30.000 asistentes, la Ciudad de Mendoza confirmó el regreso del “Outlet de la Ciudad”, una iniciativa orientada a fortalecer el comercio local y dinamizar la economía. El evento se llevará a cabo el sábado 11 y domingo 12 de abril en el espacio La Báscula de la Nave Cultural, donde se espera una nueva convocatoria masiva de vecinos y turistas.

Impulsada por el municipio, la propuesta busca acompañar a los comercios mendocinos y, al mismo tiempo, ofrecer al público la posibilidad de acceder a productos de calidad con importantes descuentos.

Descuentos y variedad de marcas locales Durante ambas jornadas, el predio funcionará como un gran centro comercial con más de 30 puestos de marcas locales de indumentaria, calzado y marroquinería.

Los visitantes podrán aprovechar descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados, con una rebaja mínima garantizada del 30% en todos los artículos exhibidos, lo que convierte al evento en una oportunidad atractiva para el consumo.

outlet ciudad El Outlet de la Ciudad regresa con promociones imperdibles. Prensa Ciudad de Mendoza Una propuesta integral para toda la familia Además de la oferta comercial, el Outlet incluirá un patio gastronómico y sorteos en vivo, generando un entorno recreativo pensado para toda la familia.