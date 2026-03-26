¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Se acerca el final del primer trimestre del 2026 y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos dos de ellas para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: las películas que llegan para que disfrutes a pleno Te van a matar te van a matar pelicula estreno Te van a matar, lo nuevo de Andy Muschietti. Captura de tráiler Sinopsis: La película desata una mezcla de horror, acción y comedia extrema y bañada en sangre, en la que una joven debe sobrevivir la noche en el Virgil, la retorcida y misteriosa guarida-trampa de muerte de un culto demoníaco, antes de convertirse en su próxima ofrenda en una épica batalla cinematográfica llena de muertes impactantes y un humor oscuro y perverso.

Elenco: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Tom Felton, Heather Graham, Myha'la, Darron Meyer, Armando Rivera, Gabe Gabriel, Chris van Rensburg, Megan Alexander

Duración: 94 minutos

Nuremberg: el juicio del siglo Nuremberg: el jucio del siglo - tráiler Sinopsis: En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo intenta asimilar los horrores revelados del Holocausto, el psiquiatra del ejército estadounidense teniente coronel Douglas Kelley (Rami Malek) recibe una misión extraordinaria: evaluar el estado mental de Hermann Göring (Russell Crowe), el notorio ex mariscal del Reich y segundo al mando de Hitler, junto con otros altos funcionarios nazis.