Operaron de urgencia al bebé de un mes de Juana Repetto y la actriz reveló detalles sobre la salud de su hijo: "Fue extremadamente angustiante verlo inconsciente"

El pequeño hijo de la actriz atravesó una operación con anestesia total, y tras algunas horas de preocupación ella aclaró el motivo de la intervención.

Juana Repetto reveló a través de sus redes sociales que su bebé Timoteo, de apenas un mes y medio, tuvo que ser sometido a una operación de urgencia. Cuando terminó la intervención y ya estaba de regreso en casa junto a su niño, la actriz compartió detalles sobre el preocupante momento.

“Ahora que ya estamos en casa perfectos y que yo estoy tranquila les puedo contar que operamos a Timoteo de una hernia inguinal que le descubrí el lunes. Salió todo divino. Es un campeón, se recuperó enseguida de la anestesia, tomó teta perfecto, hizo pis, caca, saturaba bien y estaba con buen ánimo, así que nos pudimos volver a casa el mismo día”, explicó Repetto sobre la operación que atravesó su bebé.

Luego, la artista reconoció la labor del cirujano Germán Falke y del equipo médico encargado de la intervención, a la vez que expresó: "Podrán imaginarse que dejar en la camilla del quirófano dormido a un bebé de un mes y medio no es nada fácil, y es extremadamente angustiante salir de ahí y ver a tu bebé inconsciente a punto de ser operado".

Juana Repetto contó detalles de la operación que atravesó su bebé posteo-juana-repetto Juana Repetto habló sobre la operación que atravesó su hijo Timoteo. Instagram @juanarepettook Por último, tras su preocupación Juana Repetto volvió a destacar sobre los profesionales a cargo: "Me contuvieron e hicieron un laburazo adentro del quirófano, como les decía al gordito se levantó bárbaro de la anestesia y para eso es clave un buen anestesista, la cirugía salió perfecta y está sin dolor, eso claramente se debe a las manos del cirujano. Si bien nos dijeron que por ser tan bebito posiblemente a pesar de ser una cirugía ambulatoria nos hicieran quedar por control, a la tarde ya estábamos en casa".