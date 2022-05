Moria Casán se cansó de que la comparen con Susana Giménez y Mirtha Legrand: "No me comparen porque..."

Susana Giménez y Mirtha Legrand a menudo se llevan todas las miras del espectáculo. Las dos experimentadas conductoras siempre ocupan los tabloides y se mantienen vigentes a pesar de sus edades. Detrás de ellas muchas veces está Moria Casán, pero la exvedette dejó en claro que no le importa la situación ni que la comparen con el resto.

Moria lo reflejó y explicó cuando fue entrevistada por Cristina Pérez en Radio Rivadavia, y en el momento en el que la periodista le hizo un comentario para compararla con Susana y Mirtha, Casán fue contundente y no quiso dejar lugar a dudas.

"No me comparen con Susana ni Mirtha porque me devalúan. No tengo nada que ver con ellas, no es por bajarles el precio, no tengo nada que ver; soy una artista transgresora. No me quedo nunca en un lugar de comodidad y las respeto muchísimo, pero estoy harta de que me comparen con Mirtha y Susana porque eso me lo puso la prensa, las tres divas...", detalló sin pelos en la lengua.

"Yo soy mucho más que una diva y nada que ver con ese título. Entiendo que lo dicen en cuanto a glam y permanencia, pero tengo una trayectoria y hago una transgresión. Soy una 'outsider' del sistema, soy una mina que está en el espectáculo argentino desde hace más de 50 años y estoy haciendo toda clase de cosas que no tengo nada que ver con esas dos mujeres", agregó Moria.

Actualmente Moria se encuentra trabajando con el director José Muscari, quien creó una versión libre del clásico de Shakespeare, Julio César, donde invirtió los roles de los personajes femeninos y masculinos y el exdictador romano es interpretado por Casán.

Si bien guarda la esencia de la tragedia escrita por el dramaturgo inglés, el texto está aggiornado con temas actuales: se escucha trap, se ve Netflix, se usa Tinder, Telegram y Twitter. “Julio César 2022 es una historia de sexo y perversión”, anticipan al comienzo.

La obra se desarrolla en una Roma antigua atravesada por la tecnología en la que hombres con ovarios y mujeres de pelos duros en el pecho luchan por el poder de una nación. Habla sobre las traiciones, el poder, la política, la destrucción, los dioses, la República, la homosexualidad y hace hincapié en el empoderamiento femenino. “Detrás de cada hombre que se admira, hay una mujer encadenada y escondida”, dijo Moria hace unos días .