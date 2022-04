El llamativo requisito que Moria Casán le exigía a los participantes de su talk show

Dentro de la extensa trayectoria de Moria Casán en la televisión, nadie puede olvidar su momento de reinado en el territorio del talk show. Este viernes, invitada a Socios del Espectáculo (El Trece), la One confesó el llamativo requisito que le exigía a los participantes de su talk show.

Recordando aquellos tiempos en los que Moria Casán oficiaba como mediadora de tantas personas que asistían al estudio de televisión para dirimir sus más variados problemas íntimos. Entre medio de insultos, amenazas de golpes y una galería de momentos bizarros, Entre Moria y vos (América) se transformó en un éxito cuando se emitió entre 2001 y 2003.

Consultada sobre la veracidad de los casos que poblaban la pantalla chica de aquel ciclo, Moria aseguró: “Juro que nunca pregunté. Primero llegaba al canal y nunca en mi vida había visto a quiénes iban a venir hasta ese momento”.

Además, Casán hizo una inesperada revelación sobre la única condición que ella exigía para los participantes del programa. “Lo que yo le preguntaba solamente era ‘¿tienen dientes?’. Porque algunas veces, pobre gente, llegaban sin dientes. Y yo mandaba a comprar dentaduras”, deslizó entre risas.

En la misma entrevista, Moria Casán reconoció que más allá de la gran cantidad de oportunidades en que trabajó con Susana Giménez, nunca fueron amigas. “Compartíamos más cosas en un momento, yo comía en su casa y ella en la mía y hasta celebramos un Año Nuevo juntas. Me la banco, como a todo el mundo, pero no puedo ser amiga de las mujeres. Me cuesta mucho. Debo tener dos o tres nada más”, se sinceró.

La causa por la que Moria dice que no se relaciona con mujers tiene que ver con que considera que hay competencia y resentimiento, además de una habitual falta de lealtad.