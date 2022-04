Moria Casan reveló cuál es el mérito más grande de Sofía Gala: “Es la persona que...”

Si hay algo que caracteriza a Moria Casán es que no da muchas vueltas a la hora de decir las cosas. Por esa misma razón, esta semana hizo una fuerte revelación sobre Susana Giménez y siguió hablando en retrospectiva de su vida.

Invitada a Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece, La One habló de su compañera de aventuras en la época de Jorge Porcel y Alberto Olmedo y allí contó que cuando trabajan juntas eran muy compinches y se divertían jugando en el camarín mientras esperaban para grabar.

Pero seguido de eso, Moria Casán aseguró: “Bueno, todo divertido, hemos sido buenas compañeras, pero hoy no tengo trato, nunca fui amiga de Susana”. De esta manera dejó en evidencia que no hay ningún vínculo entre las dos grandes figuras argentinas.

Otro de los temas que tocaron durante la visita de la diva al mencionado programa de espectáculos fue la relación con Mario Castiglione, el padre de su hija Sofía. Fue ahí que aseguró que ella es igual que él, y que eso hace que no lo extrañe. “Tiene cosas mías pero es el padre. Es igual de testaruda. Y la tengo por él, porque si no fuera por él yo no hubiese tenido hijos”, confió Moria.

Luego, y ante el pie que dio Adrián Pallares, la diva aseguró que cree que el artista estaría muy orgulloso de Sofía Gala. “Se ha convertido en una actriz impresionante. Creo que es la única hija de una celebridad que puede trascender a su madre”, declaró sobre el orgullo que le genera ver en la mujer que se convirtió.

Siguiendo esa misma línea, La One hizo una fuerte confesión: “Van a decir siempre 'la hija de' porque yo soy su madre, pero es de las mejores (actrices) de su generación. Es la persona que menos se colgó de mi”.

Para sorpresa de la invitada, al finalizar su visita al mencionado ciclo, la producción le preparó algo muy especial. Primero fue la imágen y palabra de Pato Galmarini, ex Secretario de Deportes de la presidencia de Carlos Menem y actual pareja de Moria Casán, con quien hace poro más de un mes anunció que se iba a casa. Pero luego llegó la voz de las mismísima Sofía Gala.

“Mamá, te mando un beso enorme, y te amo. Qué más te puedo decir que te amo”, comenzó diciendo la actriz en cámara. Y ante la consulta del cronista sobre cómo es en su rol de abuela, la joven aseguró: “Es la mejor abuela. Maravillosa. Creo que Helena, Dante y Moria están disfrutando mucho de esa relación y yo también, muy agradecida”.