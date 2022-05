Karina La Princesita reveló el difícil momento personal que vive: “Estoy en un momento en donde necesito calmar la cabeza”

Hace mucho que Karina La Princesita no realiza apariciones públicas en los medios y está actualmente enfocada en su carrera referida a la música, que siempre le trajo buenas sensaciones y muchos réditos. Pero recientemente rompió el silencio y explicó las razones de su alejamiento de la pantalla chica en una charla con LAM.

“Estoy en un momento en donde necesito calmar la cabeza, es por eso que no le doy mucha bola al teléfono. Pero no es con LAM, sino es con todos. Tengo muchas propuestas de trabajo para cantar y notas en Los Ángeles y California", explicó La Princesita.

“No tengo nada en contra de LAM. Yo los quiero mucho a todos. Podemos no estar de acuerdo con algunas cosas que se dicen tanto acá como en otros programas. No es nada en particular, no es eso. Es que yo quiero estar un poco tranquila", destacó Karina, poniéndole paños fríos a la situación.

"Estoy pasando un año muy lindo, pero como estoy media loquita, prefiero bajar, no darle bola al celular y dejarle todo a mi manager”, explicó.

"Está bien calmarse un poco. Pronto voy a hacer tele, pero este tiempo que estuve parada tuve muchas propuestas y preferí no hacerlo”, agregó Karina.

“Yo tengo el celular más que nada para mi hija y mi familia y las cosas importantes”, siguió diciendo Karina con respecto a los motivos por los que actualmente prefiere evitar hablar con los medios.

Finalmente, habló un poco de su relación con el Polaco: “Nos llevamos muy bien, me hace matar de risa y al cumpleaños del Polaco llevé a Tomy, el novio de Sol (su hija en común) y me terminé quedando hasta lo último".

Ella, por su lado, se muestra feliz, con mucho para pensar y dejando de lado los viejos amores. Su última aparición había sido hace unos días, después de unos llamativos posteos en su cuenta de Instagram.

Su aparición, también, calma a la audiencia que se preocupó luego de sus posteos en Instagram. “Vas a un show, ves a alguien y vuelven tantos recuerdos”, había dicho entre lágrimas.