El verdadero motivo de la separación de El Polaco y Barby Silenzi: “Él nunca le perdonó que…”

Tras dos años de amor oficial, una hija en común y varios meses de idas y vueltas se confirmó la separación de El Polaco y Barby Silenzi. Quien dio a conocer la noticia fue la periodista Paula Varela por medio de su cuenta de Twitter: "Primicia de Socios del espectáculo, separación confirmada de Barby y El Polaco ¡Mañana te contamos todo! Los queremos, gracias Barby por tu honestidad”.

Allí, la panelista compartió una captura del chat que mantuvo con la bailarina y en donde confirmaba la inminente separación: "Sí, ya estamos separados definitivamente. Pero todo re bien. Todo desde el amor que nos seguimos teniendo, así que cada uno por su lado estamos bien”.

Luego, en Intrusos (América TV), Marcela Tauro sumó información al respecto sobre cuáles pudieron haber sido los motivos para tal decisión: "El click fue acá, en el móvil con Aquino. Ella siente que El Polaco no pone el coraje que tiene que tener para enfrentar la situación con su ex, que lo llame y le pida absolutamente de todo y él vaya y esté, le arregle la cañería, el inodoro. No le pondría el freno que ella necesita que le ponga y él no está muy presente con ella”.

Pero ahora, fue el periodista Juan Etchegoyen por medio de Mitre Live quien reveló cuál fue el motivo que llevó a El Polaco y Barby Silenzi a tomar tal decisión. “La noticia que te vengo contando hace semanas, se acaba de confirmar, El Polaco y Barby Silenzi están separados. Obviamente que esta separación tiene motivos y yo no estaría tan seguro que esté todo bien entre ellos por lo menos esa es la información que tengo para contarles”, comenzó diciendo.

“Los motivos son familiares, por lo menos lo que te puedo contar por ahora. Discusiones frente a las nenas y el cantante nunca le perdonó a Barby su mala relación con Alma, la hija que tiene el intérprete con Valeria Aquino”, reveló finalmente Juan Etchegoyen.

Para cerrar su bomba de la semana, el conductor aseguró: “Lo qué pasó es un escándalo total aunque ellos quieran decir lo contrario. Me desmintieron siempre, imagino que ahora también lo harán y me guardo algo que si lo digo arderá Troya aún más”.