Revelaron la fuerte razón por la que se separaron El Polaco y Barby Silenzi

Pasan los días y los rumores se incrementan cada vez más: El Polaco y Barby Silenzi habrían tomado la decisión de separarse y todo indica que la ruptura se habría dado de manera escandalosa.



Fue la propia Barbi Silenzi la que reconoció sin demasiados rodeos que junto al cantante de cumbia estaban atravesando una fuerte crisis de pareja que los tendría al borde de la separación.



No obstante, el periodista Juan Etchegoyen fue más allá y aseguró que El Polaco y la bailarina ya están separados de manera definitiva. Nada de crisis ni de posibles rupturas: están separados, concretamente, aseguró el panelista.





Asimismo, aportó en su información que incluso ya no estarían conviviendo. El Polaco y Barby estaban viviendo juntos con su hija Abril.



“No hubo terceros en discordia. Tiene que ver con una situación completamente familiar. El Polaco ya le dijo a su entorno que está separado de Barby”, confirmó Juan Etchegoyen en Mitre Live.



Sobre el detonante en la separación, el periodista volvió a remarcar que no hubo terceros en discordia y remarcó que hay un familiar de El Polaco que no se lleva para nada bien con Barby, lo que habría sido el principal motivo de la ruptura.





Si bien Etchegoyen evitó revelar el nombre o parentesco de ese familiar que estaría notablemente enemistado con la bailarina, los trascendidos aseguran que se trataría de una de las hijas del cantante.



El Polaco, antes de estar en pareja con Barby Silenzi y de tener a su hija Abril, ya era padre de Sol Celeste y de Alma. La primera, fruto de su relación con Karina La Princesita; la segunda, de su historia con Valeria Aquino.