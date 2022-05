Recordaron un tenso momento entre Facundo Arana y Luis Bremer: "Reaccionó mal y..."

Durante años, Facundo Arana transmitió una imagen de hombre de familia, amante de los animales, la naturaleza y los deportes extremos, que supo superar difíciles tránsitos, como una batalla contra la leucemia en su adolescencia.

A la par de que el nombre de Arana siempre se asoció a las causas solidarias, nunca se lo había puesto en duda como buen compañero, mucho menos, relacionado con el de una personalidad agresiva.

Pero todo cambió después de las fuertes declaraciones de Romina Gaetani, que en LAM aseguró haber sido víctima de situaciones y arranques violentos de parte del actor cuando trabajaban juntos en la tira Noche y día, novela de Polka de la que la actriz se bajó antes de tiempo por problemas personales, en 2015.

Romina acababa de perder a su padre y empezó con ataques de pánico y, en ese marco, los comportamientos y actitudes de Facundo lo empeoraban todo. Según ella, muchos en el motorhome fueron testigos de sus gritos, palabras desubicadas y golpes sobre la mesa.

Y mientras el marido de María Susini sigue sin dar declaraciones directas sobre estas acusaciones (que fueron respaldadas por Maju Lozano, que también dijo haber vivido situaciones incómodas con él), y decidió ser representado legalmente por el estudio de Fernando Burlando, un nuevo testimonio se suma, el de Pampito.

El panelista de Mañanísmas les contó a sus compañeras un episodio del que fue testigo años atrás, cuando trabajaba en el magazine de Mariana Fabbiani junto al periodista Luis Bremer.

"Me acuerdo que estábamos haciendo El Diario de Mariana, no sé si Facundo estaba haciendo unas fotos acá en el canal, y no me acuerdo qué dijo Luis Bremer, y Arana bajó al estudio como a increparlo", empezó Pampito.

Y añadió, sobre el actor que está en el ojo de la tormenta: "Él es de tener este tipo de reacciones. Conmigo siempre se portó de diez". "Que reacciona mal, reacciona mal porque lo vi en dos oportunidades", señaló finalmente, ante la mirada de sorpresa de Carmen Barbieri y Estefi Berardi.

A la par de estos testimonios que embarran Arana, también están los de sus colegas que saltaron a defenderlo, como Mariana Genesio Peña, que compartió sets con él en Pequeña Victoria y no dudó en armar un posteo para equilibrar los tantos.

“Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores y siempre, siempre fue generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set", escribió la actriz.

“Es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo".

"Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona", cerró Mariana sobre Arana, cuya esposa salió al aire en LAM para hablar por él y desmentir a quienes lo tildan de violento.