Mariana Genesio defendió con todo a Facundo Arana ante las denuncias de “violento”: “Él es un gran…”

Esta polémica se instaló con fuerza en la opinión pública, se convirtió en un tema de debate, en una trama que despierta el interés. La declaración vehemente de Romina Gaetani contra Facundo Arana, con la que lo definió como violento, o al menos de ejecutar actitudes violentas contra su personas, explotó por los aires.

La actriz se sentó en el living de LAM, el viernes pasado, y soltó una descripción de unos episodios traumáticos para ella con el actor. El tenor de los dichos alcanzó un estadío de gravedad al expresar: “Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro. Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa”.

Desde ese punto se acumularon los análisis, así como aparecieron en la palestra otros testimonios, como el de Maju Lozano quien aseveró haber vivido una situación muy similar, incluso que recibió un improperio del mismo calibre: “Si fueses hombre, te cagar.. a trompadas”.

Facundo se sumió en una determinación de asesorarse legalmente para intentar limpiar su imagen, por lo cual contrató los servicios de Fernando Burlando, con la intencionalidad de llevar el caso al espectro de los tribunales, por lo que se prevé que este conflicto escalará hasta la disputa legal.

En la vereda opuesta a Gaetani, surgió a la palestra pública una defensa de una actriz para con Arana. Se trata de Mariana Genesio Peña, quien decidió, por motus propio, armar un posteo en Instagram en el que relató su percepción del actor como compañero y narró sus comportamientos.

Con una serie de fotos juntos en el set de grabación de Pequeña Victoria, Mariana aseguró: “Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores y siempre, siempre fue generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set".

En la continuidad de su testimonio, Genesio definió como un excelente colega: “Es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo".

Para cerrar, la actriz exclamó: "Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona".