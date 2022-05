La filosa advertencia de Romina Gaetani a Facundo Arana luego de que él anuncie que iniciará acciones legales

Tras el anuncio de Facundo Arana sobre la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de Romina Gaetani, la actriz que acusó a su colega de ejercer maltrato verbal con ella no retrocedió en sus dichos y deslizó una filosa advertencia.

En diálogo con un móvil de LAM (América), Gaetani remarcó en primer lugar: “Reconozco que, desde el viernes hasta hoy, no encendí la tele, solo el Instagram que es lo único que manejo”.

Luego cuando le preguntaron a la actriz si había recibido mensajes de apoyo de sus pares, Romina Gaetani reconoció: “Me escribieron. Yo creo que independientemente de lo que estamos hablando, de lo que dije de ese comentario que recibí de Facundo, yo festejo la red de mujeres que hoy hay ante cualquier cosa que suceda. Felicitar a una compañera, hablar de sus logros, no siempre poner al hombre delante de la mujer... Como que siempre las mujeres tenemos que salir a hablar porque pasa algo con un hombre. También estamos para apoyar cuando pasa esto, cuando nos matan, cuando pasan un montón de cosas en la calle que ya no queremos más, y también, para festejar nuestros logros”.

En tanto que sobre los comentarios de Maju Lozano sobre algunas tensiones que atravesó con Facundo Arana, la entrevistada expresó: “Le mando un abrazo a Maju, le debo un llamado. [Él le] dijo la misma frase, me lo comentaron ayer, y también me sorprendí. Gracias por salir a apoyar”.

Por otro lado, cuando el movilero hizo referencia a la posibilidad de que Arana la demande por injurias, Gaetani no retrocedió en sus dichos y deslizó filosa: "No tengo miedo".

Luego remarcó: "Conté un comentario desafortunado por parte de Facundo. Me parece un montón iniciar acciones legales, pero me parece que el diálogo… Hemos dialogado más de una vez con Facundo. Entiendo que no es fácil para nadie, me pongo también de su lado, de su mujer, su familia”.

Finalmente, sobre la actitud de Facundo Arana de enviarle a Yanina Latorre los chats que probarían la buena relación que habría tenido con Romina Gaetani, la artista sentenció: “Si él tuvo la necesidad de hacerlo, y pasar todo un chat, está bien, se lo respeto. Si cuando él hizo ese posteo en Instagram, yo no salí a responder, y recién hablé un año y pico después, imaginate, le saco dramatismo a esto. No me pongo en el lugar de víctima, no tendría él que ponerse tampoco en ese lugar”.