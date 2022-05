Facundo Arana compartió sus chats íntimos con Romina Gaetani

Luego de las fuertes repercusiones mediáticas que se generaron tras las acusaciones que realizó Romina Gaetani contra Facundo Arana, este lunes en LAM revelaron que el actor evalúa una serie de acciones judiciales basadas en una serie de chats que mantuvo con la actriz en el último tiempo.

Fue Yanina Latorre quien contó detalles de estos mensajes que se remontan a 2019, cuando la actriz debuta como cantante y él la felicitó. "Vas a ganar todos los premios del mundo. Sos de otro nivel Romi preciosa. Solo sabé que lo que te decía del suicidio era chiste", se pudo leer.

"Quedate en la Tierra volando fuerte como hacés. La canción es un fuego y tu interpretación, todos los fuegos juntos. ¡Me encantooo!", agregó el actor. "Hola Cachirulo, hablo porque si no, tardo un huevo. Lo presenté en Youtube para subirlo a las redes", le contesta ella.

"Gracias, es hermoso lo que me pusiste. Te quiero. Dale, veámonos. Yo estoy tranca la semana que viene", agregó Romina, a lo que Facundo le ofreció compartir el video en sus redes sociales. "Me quedo con la felicidad de ver que hiciste lo que dijiste que harías. ¡Y viviste! No es chisste. Mandame el video que lo subo a mi Instagram. Estoy orgulloso. Estoy contento, Romi. ¡Quedó increíble! Me voy a Instagram a recomendarte".

A continuación, se pudo ver que Facundo le envió el texto que iba a compartir. "Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio Arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva… De verdad era mucho. Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis o Amy. Ni menos ni más. Pero de acá...", dice el primer párrafo.

"No creo que le guste lo que escribo, pero al cara (sic)… Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre, pero se quedó por acá. Felicidades Punga. El mundo te queda chico... Pero te quedaste", agregó Arana en un posteo que finalmente borró.