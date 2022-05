La reacción de Romina Gaetani ante la defensa de María Susini a Facundo Arana

María Susini salió anoche en defensa de su marido Facundo Arana luego de las acusaciones que realizó Romina Gaetani. La esposa del actor dialogó con LAM (América) tras las repercusiones que se generaron por las fuertes declaraciones de la actriz. "Facundo no es una persona violenta", afirmó.

"Yo convivo con Facu hace muchísimos años y está lejos de ser violento. Vivo con él, respiro con él, y si fuese algo violento, yo no estaría con una persona así", agregó.

"Yo estoy siguiendo todo lo que está pasando. Facu ni siquiera sabe que estoy hablando, porque a él no le hizo bien esta situación", expresó Susini.

El viernes pasado, en ese mismo programa, Gaetani había afirmado que cuando compartían elenco en la ficción televisiva Noche y día, Arana habría tenido actitudes "que no están buenas", que habría dado "golpes en una mesa" y que la habría dicho: "Si fueras hombre, te cagaría a trompadas". Además, contó que tiempo después le habría dicho "puta falopera".

Tras las declaraciones de Susini, Intrusos fue en busca de la actriz para saber su opinión al respecto y su reacción fue contundente. "No puedo hablar de eso porque me estoy enterando con vos... No puedo opinar, de verdad no puedo opinar", le dijo la actriz a Alejandro Guatti, en un adelanto de la nota que se verá completa esta tarde en el ciclo de América.

Recordemos que luego de las repercusiones de las declaraciones de Gaetani, fue el propio Arana quien decidió tomar cartas en el asunto. El actor se volcó a su cuenta de Instagram para hacer un anuncio muy importante: "Buenas noches. A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando. Gracias".