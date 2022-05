Romina Gaetani acusó a Facundo Arana de ser violento con ella: "Me dijo que si fuera hombre me..."

Durante la novela policial Noche y Día, emitida por El trece, Romina Gaetani y Facundo Arana fueron una de las parejas más importantes y emblemáticas de la farándula argentina, y siempre ambos hablaron de la buena relación que tuvieron mientras grababan el programa.

Aunque hace unos años, una publicación de Facundo derrumbó por completo la pared que habían construido entre los dos, y la situación dio un giro rotundo que se transformó en algo insostenible.

Anoche, Romina declaró en LAM, en América TV, un hecho muy fuerte con respecto al reconocido actor, que lo compromete gravemente en caso de que lo confesado sea verídico.

Desde gritos hasta golpes en la mesa y acusaciones de adicción, según Gaetani lo que sufrió por parte de Arana fue un montón. Lo que más le afectó, según Romina, fue una frase: “Sos una puta falopera. Si fueras hombre, te cagaría a trompadas”.

"El tuvo actos violentos conmigo dentro de la novela, había griterío y palabras que no están buenas que te digan", dijo Romina sobre lo que fue trabajar con él en ese momento, de hecho la actriz admitió "que no era ni puta ni falopera como él dice".

"Me encanta la pareja que hicimos y no tendría problema en volver a grabar, pero estaba realmente en una, no estaba bien... Cuando yo saqué un videoclip que habla de la adicción indirectamente, en realidad lo hago sobre amor. y digo que pena que no pudo ver Facundo la obra, por eso se lo envie por celular y el focalizó en una palabra que era falopa...", señaló la artista explicando la situación previa.

"Esta es la primera vez que digo todo esto, en ese momento me acerqué con una copa de champagne y le dije a Facundo 'ni una cosa ni la otra, amor'; y le choque la copa. Ni put..., ni falopera, y si lo fuera, es mi problema", señaló una picante Gaetani.

Esto llegó luego de su polémica declaración en los Martín Fierro. "Estuve internada hasta hace dos días, no iba a venir a la ceremonia, así que tuve que arreglarme con mi guardarropa y las joyas de mi madre y de mi bisabuela", explicó Romina al ser preguntada sobre la elección de su vestido y por qué lo repitió.