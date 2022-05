Revelan los motivos de la suspensión de Florencia Peña en Instagram

Este lunes, Florencia Peña estalló desde su programa luego de que le suspendieran su cuenta de Instagram. Tras la polémica, en el programa Socios del Espectáculo (El Trece) analizaron la situación y revelaron el motivo de la medida que tomó la popular red social en contra de la actriz.

Desde LPA (América), Florencia Peña se había defendido diciendo: "Quiero saber algo ¿Soy el único cu... de Instagram? No, de verdad, lo que más me preocupa es qué es lo que están juzgando. Me dijeron que en 24 horas me van a decir qué hacen".

A su vez, este martes la panelista Karina Iavícoli señaló en el mencionado programa de espectáculos: "Hablé con gente que trabaja con Florencia Peña. El texual de ella es 'estoy desesperada'. Hoy se la cancelaron definitivamente".

Luego la periodista detalló: "Desde hace dos semanas aproximadamente ella ha estado recibiendo denuncias de que hay cuentas boots de Twitter e Instagram, ella está convencida de que tiene que ver con lo piensa, con su postura política. Ella les dice a la gente que trabaja con ella: 'Yo en las redes no hago nada, ni muestro nada que otras famosas no hagan'. También se desespera ella porque es su canal de comunicación, para la vida, para su público, para lo que piensa y porque esto es un trabajo también, ella gana dinero y sostiene a un montón de gente que trabaja con ella con esos posteos".

Por su parte, Adrián Pallares agregó su punto de vista sobre la suspensión de Florencia Peña en Instagram y recordó que las denuncias contra la artista comenzaron tras el debut de su flamante programa.

Mientras tanto, en América Noticias explicaron que la causa que aduce Instagram tiene que ver con que Peña infringió las normas de comunitarias de la empresa. Aparentemente, la actriz recibió varios avisos de la red social en cuestión por el tipo de publicaciones que estaba realizando. Sin embargo, ella siguió adelante y llegó la suspensión que fue levantada recién este martes en la tarde.