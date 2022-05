Instagram le cerró la cuenta a Florencia Peña: la furiosa reacción de la actriz

"Solamente a una puta ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores", comenzó diciendo Florencia Peña al inicio de la emisión de este lunes de su programa en América. Todo comenzó al enterarse que la red social canceló su perfil por no cumplir con las normas comunitarias.

"Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página", se puede leer cuando uno ingresa a la cuenta de la actriz. Enojada por la decisión, Florencia expresó: "Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida!".

"Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, no me cierran la cuenta. Porque el culo molesta más que ser nazi en este país, chicos. De verdad", agregó. "Ya fui denunciada por incitar a la felación y ahora me cierran el Instagram. Yo pensé que estábamos un poco deconstruidos, que estábamos un poco más libres. Yo ya venía con abstinencia de incitar a felar y ahora estoy con abstinencia de subir fotos en culo", señaló la conductora.

"Quiero saber algo: ¿Soy el único culo de Instagram? ¿Soy las únicas tetas del Instagram? Chicos, vamos. De verdad. De lo mal que estoy me pasé todo el fin de semana dándole duro, duro duro... a las harinas. A lo otro también, pero no equiparó. Las harinas pudieron más", bromeó.