La curiosa forma en la que Daniel Gómez Rinaldi se dio cuenta de que tenía Covid: "Me estaba..."

El periodista Daniel Gómez Rinaldi se ausentó el fin de semana del programa Implacables, que sale al aire por Canal 9 los sábados y domingos. ¿El motivo? Se contagió Covid. Y fue él mismo quien lo comunicó.



En diálogo con Detrás de Escena, el programa que conduce Mariana Brey en AM 540, el periodista contó cómo se siente. “Lo importante es que me siento bien. Para quitarle dramatismo al asunto, pero sí estoy muy congestionado”, dijo.



“Nunca antes había tenido Coronavirus, esta es la primera vez y tengo las tres vacunas. Empecé el jueves pasado a sentirme raro y el viernes pensé que estaba resfriado. Como tengo humor negro, a las chicas de maquillaje les decía que se desinfectaran las manos porque seguro les pasaba la gripe y nos matábamos de risa”, comentó.





“El viernes a la noche me estaba tiñendo el pelo en mi casa, estaba con una remera liviana y se ve que tomé frío. Empecé a tener chuchos de frío, pero me fui a la cama lo más normal y el sábado amanecí resfriado. Por eso no fui a hacer Implacables”, agregó Gómez Rinaldi.



“No daba más de soplarme la nariz y el domingo en vez de ir al canal, fui a la guardia a hacerme el hisopado. No daba ir al canal y estar soplándome la nariz todo el tiempo al lado de Susana Roccasalvo y Fabiana Araujo. Como el domingo amanecí peor y súper congestionado, me hisopé y a la tarde recibí un mail confirmado que era positivo de Coronavirus”, explicó.



Por otra parte, Gómez Rinaldi también hizo un posteo de Instagram en la que contó más detalles sobre cómo transita la enfermedad. “Por si todavía no saben, el domingo me fui a hisopar y el resultado dio positivo. Entre el jueves y viernes tuve un resfrío muy fuerte. Soy consciente de que el viernes a la noche sólo tenía puesta una remera y ahí me resfríe aún más”, escribió.





“El sábado no daba para ir a Implacables, pero pensé que el domingo sí iba a poder ir. El domingo amanecí igual y ahí decidí ir a hacerme el test”, continuó contando el periodista en su posteo en Instagram.



“Al dar positivo, decidí atravesar los días que me indicó el médico aislado en mi departamento como lo hice cuando en octubre de 2020 o 2021 a Ariel Rodríguez Palacios le dio positivo. En ese entonces, los contactos estrechos debían aislarse. Por suerte acá estoy y día a día les contaré cómo evoluciono”, cerró.