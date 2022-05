Darío Barassi reveló el gran plan que tiene para la llegada de su segunda hija: "Estoy haciendo..."

Darío Barassi sigue disfrutando de su gran momento tras la obtención del Martín Fierro con “100 argentinos dicen” y, también, por la espera de su segunda hija, anuncio que hizo hace algunas semanas.



El conductor contó que su esposa Lucía Gómez Centurión está en la dulce espera de Inés, su segunda hija. De este momento de felicidad absoluta, Barassi habló en una entrevista con el programa “Agarrate Catalina”.



“Estamos muy contentos con lo que está pasando. Estamos muy felices por la llegada de esta nueva reina. Me llama la atención que esto genere tanto ruido”, expresó el conductor, que se encuentra en viaje en Nueva York.





“Este viaje sin mi hija me tiene destruido. No es culpa. Es que la extraño. Yo lloro fácil. Estar tres o cuatro días sin ella no es fácil”, comentó Barassi.



Asimismo, se refirió a los planes que tiene con su esposa para esperar a Inés con todo listo y preparado. “Hasta acá llegamos con la paternidad. Estoy haciendo la casa y le hice dos cuartos a las nenas”, contó.



“Desde que soy papá cambió todo el escenario de mi vida. Me corrí un poco del eje. Ahora quiero verlas crecer, progresar. Mi único miedo es irme rápido de este mundo”, confesó el animador televisivo.





Además, Barassi se refirió al crecimiento sostenido de su carrera en el último tiempo, ya que, a pesar de no haber ganado el premio revelación, distinción para la que estaba ternado, sí fue reconocido por su programa “100 argentinos dicen”.



“La vida me fue cambiando, la vida pasa por otro lado. Siento que todavía el techo está muy lejos. Estamos bien, tiene que seguir la cosa como está e ir por más. Me gusta mucho la vida que tengo”, concluyó.