Darío Barassi reveló el inesperado mensaje privado que recibió de Antonela Roccuzzo

Darío Barassi sorprendió a todos sus televidentes de 100 Argentinos Dicen al revelar que Antonela Roccuzzo y Lionel Messi son dos grandes fanáticos del ciclo que se transmite por la pantalla de El Trece. "¿Ya conté acá que Antonela Rocuzzo me mandó un mensaje por Instagram? Nos re conoce Messi", arrancó el conductor. "Ay, Dios. Mi audio… El audio con el que le contesté", agregó el conductor visiblemente avergonzado.

Allí fue cuando Barassi contó detalles de cómo se enteró, explicando cómo fue la charla que mantuvo con la esposa del jugador. "Lo voy a contar cada vez que lo nombre, chicos. Ella me mandó la foto de su pie, un poco el pie de Leo y en el estoy yo. Y me dijo 'nosotros acá te bancamos a vos'. Yo iba manejando, entonces no pude pensar", aclaró entre risas.

Acto seguido, volvió a representar la escena cuando le respondió a la madre de Thiago, Mateo y Ciro Messi: "Son una familia modelo. Un ejemplo de familia para el país".

"Y ella me puso ja, ja, ja. Genio. Y yo 'de verdad te lo digo'. Un bolu… Me di vergüenza, porque yo soy cero cholulo, pero bueno", cerró Darío.

Recordemos que esta semana, Barassi fue noticia tras el reclamó que le hizo a Emilia Mernes por tomarse tres días para hacerle un favor. El conductor se despachó sin filtro: "Le escribí para que me mande un saludito para una prima que cumplía años y que estaba desesperada por ella y no me lo mandó. Y bueno, si yo grabo 14 por día, puedo pedir uno de vez en cuando”, se justificó.

Luego, aclaró que no había sido por mala onda sino porque no lo había escuchado. "Me escribió como a los tres días del cumpleaños diciéndome ‘Ay, Dari, recién lo escucho’. Y yo le contesté ‘todo bien, todo bien’. Igual es verdad que recién lo había escuchado porque me salía como que no había visto el mensaje. Después me lo mandó así que lo envié después, así que un beso", concluyó.