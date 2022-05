La sorprendente confesión de Sofía Gala luego de ganar su Martín Fierro

El domingo pasado, el Hotel Hilton se llenó de brillos y glamour por la 50° entrega de los Premios Martín Fierro. Nadie quiso perderse el ansiado evento, que se emitió por la pantalla de Telefe, y el gran ganador de la noche fue MasterChef Celebrity. Otra de las que también se alzó con una estatuilla fue Sofía Gala.

La hija de Moria Casán se ganó su primer galardón como Mejor Actriz de Reparto gracias a su papel en El Tigre Verón, la serie de TV que se emitió por eltrece y TNT y fue protagonizada por Julio Chávez. "Muchas gracias APTRA, a las productoras que confiaron en mí. Gracias a los directores, a los compañeros que están delante y detrás de cámara porque este trabajo es colectivo. Quiero compartirlo con mis compañeras de terna, un honor estar nominadas con ustedes", expresó al recibir el reconocimiento.

Y agregó: "Y quiero compartirlo con mi mamá, con mi tribu: que son mi familia, mis amigos. Con mi hija Helena que me acompañó y con mi hijo Dante y con todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches".

Ahora, luego del gran momento, brindó una entrevista a Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve, y sorprendió con una confesión. "Me cuestan las alfombras rojas, porque soy una persona ansiosa que le cuestan las situaciones sociales y las situaciones donde tengo que responder preguntas o hacer notas. Me cuesta", indicó.

Y sobre la ceremonia de premiación, señaló: "Nunca voy con expectativas, voy a tratar de disfrutar de la nominación y nada más. Mi hija me acompañó porque es mi compañera de vida, yo no la llevé para mostrarla. Incluso como dije antes, a mí me cuesta cuando me enfocan en la mesa, por eso ella estaba cerca mío porque me hace bien tener cerca gente que quiero en situaciones sociales o de exposición. Me da mucha ansiedad, por ejemplo, estar parada acá hablando con vos".