Revelan cuál es el estado de Matías Defederico en whatsapp tras una escandalosa pelea con Cinthia Fernández

La relación de Cinthia Fernández y Matías Defederico nunca dejó de ser candente. Y no precisamente en el mejor de los sentidos. Cada tanto, la guerra se cobra una nueva batalla y en esta ocasión un estado de Whatsapp del jugador de fútbol reflejó lo que está sucediendo en la actualidad, con respecto a las tres hijas de la expareja, Bella, Francesca y Charis.

Hace unos días, Cinthia Fernández denunció a Matías en la pantalla de Momento D (El Trece) por no dejarla ingresar al country donde él vive, y que es donde las niñas practican deporte.

En consecuencia, el futbolista las acusó en las redes sociales de impedirle el contacto con sus hijas, al retirarlas antes del colegio cuando en realidad le correspondía a él ir a buscarlas para poder pasar el día juntos.

Y hoy sábado, Matías publicó un llamativo e impactante estado de WhatsApp en su teléfono móvil, que bien puede hablar del estado de ánimo y cómo se siente ante esta situación de nunca acabar.

"Hijo te voy a sacar de esta situación con la frente en alto, sólo confía en mi. Att - Dios", decía el mensaje.

Hace unos días, Cinthia Fernández fue acusada por su ex, Matías Defederico, por 'impedimento de contacto con sus hijas' pero la panelista recibió un llamado desde la Dirección de Menores de Escobar que la tranquilizó porque le dieron la razón.

"No saben la alegría que tengo. Me llamaron de la Dirección de Menores de Escobar por la denuncia ridícula del pobre nefasto que ya no sabe que hacer para llamar la atención y no hace nada en pro de una comunicación normal. Obviamente me dieron la razón porque yo argumenté por qué razón fui a buscar a las nenas antes al colegio, dos veces", explicó Cinthia.

"Me denunció por impedimento de contacto...ahora a esperar que la Justicia se expida. Era obvio... se ve que no le da para el razonamiento lógico. Las nenas no deben caminar 6 cuadras en el frío, llegan dormidas, cansadas, cargando las mochilas porque la persona intermediaria por problemas de salud no puede", finalizó.