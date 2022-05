La furia de la novia de Defederico contra Cinthia Fernández: “No podés difamarme si…”

El campo de batalla entre Cinthia Fernández y Matías Defederico se recrudece, con nuevos episodios de confrontación que alcanzan una escalada eléctrica y totalmente álgida. La posibilidad de una armonía para compartir la crianza de las tres niñas se erige prácticamente en una utopía.

La mediática saltó con furia en los últimos días para expresar su indignación contra su ex marido, a raíz de una prohibición que le impuso el ex futbolista para ingresar a su country, a donde la morocha acompaña a sus hijas para realizar actividades físicas.

Ese momento de tensión, que incluyó a las pequeñas rompiendo en llanto por no poder entrar con su madre, se viralizó y adquirió corporeidad por todo lo que explayó Cinthia en los medios. Movilizada por la bronca, la bailarina no escatimó en conceptos negativos contra Matías.

En ese contexto, en el devenir del programa Momento D, que conduce Fabián Doman en eltrece, donde se desempeña como panelista, le preguntaron si existiría una vía alternativa con la chance que la novia de Defederico, Laura Alvo, pudiera llevar a las pequeñas y así evitar el contacto con su ex esposo.

Eso activó una denuncia de Cinthia contra la actual pareja del ex delantero: “Con su pareja yo tengo un tema, un día yo estaba colgando las cosas de Halloween y la veo a ella con el celular grabando mi casa, entró con ella sin consultarme”.

En ese descargo, Fernández profundizó en la escasa confianza para con Laura y exclamó: “¿Por qué yo me tengo que bancar esto? Y ni siquiera dijo hola, compartís tiempo con mis hijas. Después de eso dije esta chica no entra más. Aparte pedime permiso, el problema no es que rehaga su vida, es que respete mi casa”.

Tras la visibilidad de esta concepción negativa sobre su persona, la novia de Matías decidió salir a manifestar su opinión y armó un mensaje muy picante contra Cinthia. A través de su cuenta de Instagram, la blonda sorprendió con una serie de términos muy duros contra la famosa.

“Bueno querida, no te contesté nunca nada por educación y por el respeto que le tengo a tus hijas y a mi pareja. Pero no te voy a permitir que hables y me difames con esta acusación cuando vos no me conocés ni sabés nada de mi”, bramó la pareja de Defederico. Y para cerrar agregó otra storie mucho más hiriente: “Espero que algún día sanés”.