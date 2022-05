Cinthia Fernández denunció a la novia de Matías Defederico: "Entró a mi casa y empezó a..."

El escándalo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sumó un nuevo capítulo dentro de la pantalla. Luego de que el ex futbolista haya recibido una perimetral por parte de la mediática, volvió a estar en el banquillo de los acusados tras una dura afirmación.

“Violento y golpeador”, con ese mensaje, Cinthia describió una parte del calvario que aún le estaría haciendo atravesar Defederico. Con diferencias legales y económicas de por medio, la modelo vive otra situación lamentable junto a sus hijas.

Debido a que Matías se niega a ingresar al barrio privado dónde reside Fernández, tomó la decisión de dejarlas en la puerta obligando a que su ex deba ir a buscarlas. Esta situación repercutió en una llegada tarde a Momento D, programa en el cuál trabaja de panelista y dónde descargó su enojo.

Al darse esta situación, un móvil de LAM abordó Cinthia a la salida de su trabajo y le hizo la siguiente consulta: “¿Vos tendrías problema de que él vaya al barrio con la novia o con la hermana y que alguna de ellas las acerque a las nenas?”.

Como era de esperarse, la cara de Fernández se transformó en ese preciso momento y disparó sin piedad contra la actual pareja de Defederico. La panelista contó una incómoda situación que vivió y no está dispuesta a tener que volver a tolerar esas acciones.

“Con su pareja yo tengo un tema, un día yo estaba colgando las cosas de Halloween y la veo a ella con el celular grabando mi casa, entró con ella sin consultarme”, enfatizó con cierto enojo en sus palabras y también agregó que el problema no está en que él rehaga su vida, si no que pasa por otra cuestión.

“¿Por qué yo me tengo que bancar esto? Y ni siquiera dijo hola, compartís tiempo con mis hijas. Después de eso dije esta chica no entra más. Aparte pedime permiso, el problema no es que rehaga su vida, es que respete mi casa”, sostuvo Cinthia.

Finalizando el móvil, la modelo comentó que su mamá trató de mediar en esta situación pero que no obtuvo una buena devolución por parte de Matías: “Mi mamá le dijo ‘¿vos no tenés a alguien que te ayude de tu lado? Porque la cautelar la tenés vos’ y él le dijo ‘yo no tengo a nadie, arréglense ustedes’”.