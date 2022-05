Cinthia Fernández lloró desconsoladamente al aire por la nueva pelea con Matías Defederico: “Es un ser nefasto…”

¿Algún día se acabará este enfrentamiento? Los acontecimientos invitan a pensar que la guerra histórica entre Cinthia Fernández y Matías Defederico no avizora un desenlace, más bien todo lo contrario. Los nuevos episodios alimentan la teoría de una extensión eterna de la confrontación.

A los cientos de miles de capítulos de tensión, de recriminaciones, de denuncias cruzadas, de elevación al plano judicial se le seguirán acoplando más capítulos. Las circunstancias se acumulan por doquier en torno a los dos famosos, que ahora activaron otro campo de batalla.

Todo se remonta al fin de semana, con la maniobra del ex futbolista de prohibirle el ingreso al country en el que reside y al que Cinthia acudió para llevar a sus tres hijas a realizar actividad deportiva. Así, la panelista quedó envuelta en un momento de llanto de sus pequeñas, de mucha angustia.

A partir de eso, Fernández no pudo ocultar la marea de emociones que la sacuden y en el aire de Momento D, donde se desempeña como panelista de Fabián Doman, estalló en llanto, totalmente movilizada por la situación que atraviesa con su ex marido.

Shockeada por todo lo que vive, la morocha pidió disculpas en vivo por su retraso a sus funciones laborales y dijo: “No estoy bien, pero no importa. Perdón por la llegada tarde, pero fue por fuerza mayor, tenía que ir a buscar a mis hijas al colegio”.

En cuanto a los motivos de su tardanza, Cinthia narró: “Fui a retirar a las nenas al colegio igual que el viernes pasado porque estoy en conflicto con el padre de ellas después de lo que me hizo el fin de semana que es de público conocimiento. Mis hijas pasaron un momento muy feo, el cual no quiero que se vuelva a repetir y mucho menos en la puerta del colegio”.

Sacudida, Fernández se arrojó a definir a su ex esposo con conceptos crudos y reales y entre lágrimas soltó: “Ese es el sorete de mi expareja que lo único que hace es molestar porque no tiene otra cosa que hacer. No piensa en las nenas y no tengo mucho más para aportar. Estoy acostumbrada a esto. Lamentablemente, es la vida que llevo y que no quiero llevar; pero convivo con este ser nefasto y con esta separación nefasto hace muchísimo tiempo”.

Cansada de las espinas que germinan en su sendero por esta convivencia forzada con Defederico, la panelista aceleró y lanzó un análisis doloroso del padre de sus hijs. “En resumen, es un gran grano en el cu..., deudor, violento, golpeador y trata de hacerme daño a mí pero le hace a las hijas. Y cuando me las toca florece lo peor de mí”, bramó.