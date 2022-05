La durísima advertencia de Cinthia Fernández para Matías Defederico: "Te voy a..."

Cinthia Fernández y Matías Defederico no tienen paz y siguen sumando capítulos a la guerra que mantienen desde que se separaron, en 2018. Reclamos económicos, pases de factura en la TV y en las redes, duras acusaciones, gestos y actitudes en las que sus tres hijas quedan involucradas, los conflictos entre ellos dos se multiplican a medida de que el tiempo pasa.

¿La última batalla de Fernández y Deferico? La que detonó la abultadísima deuda que la panelista de Momento D contrajo con ARBA por no pagar el impuesto inmobiliario a tiempo, 600 mil pesos que Cinthia asegura que le corresponde abonar a su ex.

“Tengo una deuda. Bueno, yo no, sino mi ex, que debe 600 lucas de impuestos y de ARBA. Tenemos que pagar mitad y mitad, pero me llegan las intimaciones a mí sola”, dijo ella, hace unos días en sus redes. Tras esa declaración, llegó el descargo del futbolista.

"Primero, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. La compré con plata mía antes de casarnos. Yo se la dejé a mis hijas, que es otra historia que no contás. Segundo, si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos, como yo pago los míos”, empezó.

“Tercero, si no tenés 600 mil pesos para pagar ARBA, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? Sé un poco más agradecida y hablá con criterio. Y cuarto, que se venga otra perimetral por atender por Insta, besis", cerró el padre de Bella, Charis y Francesca.

Después de señalar en Nosotros a la mañana que las declaraciones de su ex eran de “un machirulismo” que no la sorprendía, ya que la casa “es de los dos”, Cinthia volvió a usar su cuenta de Instagram para expresarse contra Defederico y dejarle una fuerte advertencia.

"Ahora me voy a ocupar legalmente de vos, Matías Defederico, que el de arriba te ponga en el lugar que te tiene que poner. Violento, golpeador, deudor y mala persona. Ser deplorable si los hay en la tierra. Todo vuelve”, empezó. Y cuando un seguidor le preguntó qué había pasado, ella respondió con una catarata de publicaciones.

"Es largo de explicar en historias... en resúmen, es un grano en el culo, deudor, violento y golpeador. Trata de hacerme daño a mí pero se lo hace a las hijas y cuando me las toca, florece lo peor de mí", continuó, antes de relatar un triste episodio para sus hijas.

"Prohibió el ingreso mío, al barrio donde vive él, que es donde justamente las nenas tienen el campus de deporte. Mis hijas, llorando en la puerta porque no podían pasar. Perdieron su clase, pensaban que llevaban presa a la mamá”.

“Se sostenían en la cautelar que yo le puse a él. ¿Se entiende? YO A ÉL. Jamás leyeron el papel y terminaron pidiéndome disculpas. El lunes me ocuparé legalmente con mi abogado, del padre y del barrio San Sebastián, por ni tomarse la molestia de leer. Un absurdo que ni abarcaba en el ámbito de la Provincia", avanzó la morocha.

Cinthia señaló que a Defederico le “molestó la cautelar que él solo se ganó” y que para “forrearla”, dijo que de ahora en más iba a dejar a nenas en la puerta de su barrio, que queda a unas 6 cuadras de su casa. “Dijo que él no va a ingresar más por la 'cautelar', algo absurdo ya que, primero, no estoy en mi domicilio a la hora que las trae, ya que estoy trabajando hasta la noche para cubrir lo que él no paga”, dijo.

Y Cinthia remató: "Se cierra el tema de este SER DESAGRADABLE y me voy a ocupar en la Justicia. Pero la verdad, tengo hinchadas las pelotas que no tengo. No solo no aporta, no ayuda, no nada, sino que es un reverendo grano en el traste. Solo sirve para hacer daño y molestar. Más de lo mismo. Fin del tema".