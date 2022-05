Cinthia Fernández criticó a Karina Jelinek por hablar de su embarazo en un reality: "No me parece que..."

Karina Jelinek está feliz porque su proyecto de ser mamá avanza sobre ruedas y está próximo a concretarse. Así como Luciana Salazar o Marley, la modelo eligió el método de vientre subrogado para tener un hijo, y si bien hace un tiempito que Kari hizo el gran anuncio, esta semana se explayó sobre el tema en un marco muy especial: su visita sorpresa a El hotel de los famosos.

Acompañada por su novia, Flor Parise, Jelinek llegó al programa como una diva, y se encargó de animar una fiesta en la que, entre copas, comentó muy emocionada a su amiga Majo Martino detalles íntimos de la aventura a la que se está por lanzar.

“¿Es verdad que vas a ser mamá?”, quiso saber Majo, mientras Kari hacía de bartender. “Pronto. En un vientre alquilado”, le contestó, y cuando la participante le preguntó si iba a tener a su bebé con Flor o sola, antes de abrazarla le respondió con su frase icónica: “Lo dejo a tu criterio”.

“Voy a cumplir un sueño de hace mucho. Necesito armar mi familia. Ya está, no me voy a sentir más sola, voy a estar bien”, agregó, muy emocionada. Pero quien no se conmovió ni un poco ante estas declaraciones de futura mamá fue Cinthia Fernández, que en Momento D le dedicó un palito “crítico” a Karina Olga.

Para la panelista, que es mamá de tres nenas, el reality de El Trece no era el lugar ni el momento para hablar de ese tema tan crucial, y así lo dejó ver. “¿Es un ámbito para decirlo? La felicito un montón porque va a ser el mejor paso de su vida, pero no me parece un ámbito para decirlo”, arrancó Fernández.

Y explicó su punto: “Después se quejan de que nosotros los periodistas (bueno, yo no soy periodista), pero los que trabajamos de panelistas hablamos de que va a ser mamá o de que está en pareja y demás; y después nos atacan fuerte del otro lado”.

La ex angelita tenía más para decir: “No me parece el ámbito. En un momento dice ‘lo dejo a tu criterio’ y medio que hace un chiste con un tema que me parece serio”. “Y sí le dio un toque de ternura al final cuando dice ‘voy a formar una familia’ y me dio un poco de pena cuando dijo ‘ya no me voy a quedar sola’”, cerró. ¡La mató!