El tremendo cruce entre Cinthia Fernández y Silvia Fernández Barrio: "¡Interrumpís siempre y...!"

Para Cinthia Fernández, el haber pasado de LAM a Momento D significó un desafío y un cambio de ámbito. Así es como, en ocasiones, a la panelista se la ve corrida de eje al opinar sobre ciertas temáticas y también algo incómoda al meter bocadillos.

Sobre todo, cuando quien intenta llevar la voz cantante en el estudio es Silvia Fernández Barrio, una histórica de la televisión que ha sabido tener sus conflictos con colegas, como Diego Brancatelli, su compañero en Intratables, con quien protagonizó una durísima pelea al aire años atrás.

Y mientras en el magazine de El Trece hablaban sobre las circunstancias en las que se produjo el incendio en el departamento de Felipe Pettinato en el que murió Melchor Rodrigo, y cómo y quién podría haber ayudado al joven con su enfermedad psiquiátrica, Cinthia y Silvia protagonizaron un momento muy tenso.

“La pregunta es si Melchor Rodrigo era la persona indicada para ayudar a Felipe Pettinato cuando se trata de un enfermo psiquiátrico”, empezó Fabián Doman, mientras desde el móvil informaban del traslado del hijo de Roberto Pettinato a una clínica psiquiátrica en Castelar.

Y Pampito opinó: “Está recontra bien ayudar, pero si es una persona enferma lo tienen que tratar en un lugar donde lo sepan tratar, no internarlo en un departamento porque sí”. En ese punto, la legendaria conductora de Nuevediario acotó: “¿Quién estaría a cargo de una persona que tiene este tipo de cosas? La familia”.

“Cuando es mayor de edad, el paciente hace lo que quiere”, siguió Pampito, y agregó que Felipe tiene 29 años. “No es tan fácil seguir a una persona que es grande”, avanzó Fernández Barrio, a lo que Cinthia Fernández, apelando a su experiencia como madre, intervino con un comentario que enfureció a su compañera.

“¡Pero sabés como mamá y papá cómo se lo saco…!”, dijo la ex angelita, y Silvia le paró el carro de inmediato, incluso frenándola con la mano: “¡Esperá un segundo, por favor, te lo pido! Es muy serio el tema”.

Indignada con este ninguneo al aire, Cinthia no se la dejó pasar y lanzó: “Weh, weh, weh, no fue mi intención. ¡Interrumpís siempre y nadie te dice nada!”. Y Silvia, sin quedarse atrás, le respondió, corrigiendo: “¡Pará! No es la manera de decirlo, no es la manera de decirlo. Y yo no estoy jodiendo”.