Escabrosa acusación contra Felipe Pettinato tras la muerte de su neurólogo

En medio de la polémica por el trágico incendio en el departamento de Felipe Pettinato, un amigo del neurólogo que falleció en el hecho hizo una escandalosa acusación contra el actor que actualmente se encuentra en un centro psiquiátrico de la localidad bonaerense de Castelar.

"Imagino todo lo que nosotros imaginamos. Como muchos de los que estamos acá, creo que esto no fue un accidente", sentenció Alejandro López, el amigo de Melchor Rodrigo en diálogo con las cámaras de canal América.

Luego el hombre fue por más contra Felipe Pettinato y reveló cuál es el pensamiento que tiene la familia del neurólogo sobre su trágico final. "Son gente muy seria. No van a decir nada abiertamente y menos si no hay pruebas. Pero tengo certezas y estoy igual de seguro que ellos en su interior saben que esto no fue un accidente".

En tanto que sobre la relación entre el profesional de la salud y Pettinato, el entrevistado aseguró: "Estuvo ahí por tres temporadas. Lo llegó a correr con un cuchillo. Él (refiriéndose a al neurólogo) tenía la costumbre de llevar pacientes a su propia casa y vivir con ellos para controlarlos".

Luego López remarcó: "No fue solo uno. Fueron muchos hechos de violencia. Algunos incluyeron también la presencia de sartenes y otros artículos de cocina. Y esto fue tan solo en los últimos dos años".

Siguiendo adelante con su testimonio, el amigo de Rodrigo detalló: "Después hubo otro evento más. Felipe le robó en el mismo departamento pastillas y un recetario. Se encerró en el cuarto de Melchor y se tiró abajo de la cama. Hubo que romper la puerta para sacarlo. Y todo esto no lo digo yo de terceras fuentes. Me lo contó Melchor en persona".

Finalmente, López hizo una dura sentencia contra Felipe Pettinato. "Días atrás, la familia de él (por Rodrigo Melchor) había considerado al hijo del conductor como persona no grata. No lo quería dejar entrar más a su casa", aseguró.

En tanto que sobre la noche que terminó de manera fatal, el entrevistado contó: "Debía de haber tenido alguna necesidad particular y es por eso que le pidió ir a su departamento. Era muy común que Melchor hiciera esto. Iba a casa de sus pacientes y se quedaba hasta que se calmen y se pongan bien. Y después pasó lo que pasó".