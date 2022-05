Laura Ubfal lanzó la peor acusación contra Ángel de Brito por la nota de Tini Stoessel: "Tienen un precio las..."

Recientemente, Ángel de Brito protagonizó una entrevista con Tini Stoessel en LAM y no solo dio de qué hablar, sino que recibió muchas críticas por no querer hablar con la artista del asunto de Rodrigo De Paul.

Una de las personas que se manifestó en contra y publicó su malestar en Twitter fue Laura Ubfal, desatando una polémica que se extendió por un buen tiempo en la red social del pájaro.

"Todo bien, pero para conseguir la nota con @TiniStoessel en @elejercitodelam el acuerdo es no preguntarle nada sobre su relacion con #RodrigodePaul Las exclusivas siempre tienen un precio, acá y en la China. No está bien ni está mal. Es así. Tratarla como una reina y nota blanca", escribió Ubfal.

"Que chimentera resultó @laubfal pensé que le interesaban las carreras de los artistas, la proyeccion internacional, los feat de @TiniStoessel con @lalioficial u @ozuna, batir record de ventas en 5 hipódromos, la salud del padre que casi no la cuenta", respondió, como era de esperarse, de Brito.

Además, dijo: "Y también me parece mala leche que @laubfal use “precio” en su tuit sobre una entrevista. No cobro ni cobre jamás una nota. Muy de cuarta y malintencionado conociéndome hace 25 años. #LAM".

"Que quede claro que jamás hablé de plata... nunca hubiera hecho alusión a eso...hay otros precios", respondió sucesivamente Laura Ubfal al comentario de Ángel.

"Laura, que es una excelente periodista, me podría haber consultado antes de mandarse a decir estupideces", dijo luego Ángel en LAM.

En ese segmento, Ángel de Brito se tomó un espacio en su programa para poder hacer su descargo contra las críticas por su entrevista a Tini Stoessel en LAM y leyó en vivo y en directo los tweets de Laura Ubfal, tildándola de “mala leche” porque lo conoce “hace 25 años”.

A modo de cierre, Ángel de Brito le echó paños fríos al debate y fue muy claro al mencionar que él no paga ni cobra por hacer ninguna entrevista, dejando en claro el asunto que le concierne por los temas de Tini y compañía. ¿Será suficiente para callar las críticas?