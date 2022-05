Quiénes son los ex compañeros de Rodrigo de Paul que invitaron a salir a Camila Homs

Rodrigo de Paul no viene teniendo continuidad en Atlético de Madrid y en medio de su disminución de minutos comenzó su ingreso a los tabloides de la farándula argentina por su separación de Camila Homs y la nueva historia de amor que está protagonizando con la cantante Tini Stoessell.

Pero las nuevas historias de amor no llegarían solo de parte del futbolista. Karina Iavícoli sorprendió a todos al hablar de los nuevos pretendientes de la modelo en el programa Socios del Espectáculo.

“Ahora que Cami Homs está libre y soltera, compañeros de Rodrigo de Paul ya le escribieron por privado para invitarla a salir. No sé si son todos amigos los futbolistas, pero capaz que a él no le importa”, confesó la panelista.

“Él es el jugador de fútbol que estuvo en el Barcelona y al que Cami le manda likes... En las dos últimas fotos que publicó le puso. O sea, ella entró al perfil de él y le mandó like. Banco”, siguió.

“Pero por ahí a Rodrigo no le importa. Como está tan enamorado de Tini, capaz que no le importa”, concretó Karina, con un tinte irónico.

Se trata del futbolista Marc Bartra, defensor del Real Betis de la Primera División del fútbol español.

En ese mismo programa charló Camilia al asistir a la inauguración del nuevo local de ropa de la diseñadora Ivana Figueiras en Las Lomitas Street, y dejó detalles de la relación actual que está teniendo con el padre de sus hijos.

“La situación que estoy pasando sigue siendo delicada y no es nada fácil. Yo estoy bien, contenida como siempre por mi familia, mis amigas y mis hijos, que son mi sostén. Pasando este momento lo mejor que puedo”, explicó.

Y sobre Tini dijo: “No me corresponde meterme en otras relaciones. No tengo nada para decir sobre ella porque no la conozco”.

“La relación (con Rodrigo) la empezamos de chicos, sí, pero no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado. Todo lo hice por amor y lo volvería hacer si me vuelvo a enamorar. Nunca se sabe lo que puede pasar”, finalizó.