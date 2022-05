Tini está furiosa con Rodrigo de Paul: las fechas no le cierran y descubrió que...

No hay muchas dudas, desde que se blanqueó el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no se habla de otra cosa. Aunque la pareja había intentado mantenerlo oculto todo lo posible pese a que ya era un secreto a gritos, la aparición de las imágenes de los dos juntos paseando por Ibiza arruinó sus planes.

Sin embargo, desde entonces ninguno de los dos se expresó al respecto y, por el contrario, quienes lo hicieron fueron los diversos medios de comunicación, que empezaron a hacer cuentas y descubrieron un pequeño detalle: las fechas no coinciden.

Como hay muchos involucrados en esta historia, no solo Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, son muchas las cosas que no cierran. Por un lado está la fecha de la separación del futbolista con Camila Homs, madre de sus dos hijos, y por el otro el inicio de la relación de él con la cantante.

Pero sumado a eso, los viajes de la China Suárez a Madrid y el supuesto intercambio de mensajes que tuvo con la figura de la Selección Argentina complicarían un poco el feliz presente de la intérprete de Miénteme. Fue Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine) la encargada de contar en detalles la información.

“Yo lo tengo confirmadísimo que hubo algo entre la China y Rodrigo. La verdad es que no tengo las fechas, por eso no puedo hablar de infidelidad. Cuando empezó con Tini, él corta los asuntos con la China y se pone con Tini porque muere de amor por ella”, comenzó contando la panelista

Pero eso no es todo, porque luego sumó: “Hay mucha desprolijidad. Hay cosas que no cierran. Yo la sé perfecto pero hay cosas que no puedo decir”. Con esta revelación dejó una puerta abierta que sembró muchas dudas.

Sin embargo, se supo que Tini Stoessel no estaría muy contenta con todo esto y un hecho puntual que pasó en el último mes. “Tini se enoja por la China porque hay cosas que no le cierran, cosas que no le gustan. Se ve que tampoco le cierran las fechas, como nos pasa a todos; y hubo una situación puntual que contó Luli Fernández en Socios”, terminó Berardi.

A lo que se refiere es el dato que reveló la modelo en el programa de El Trece en el que asegura que Rodrigo de Paul decidió atrasar los pasajes del viaje de su exmujer, Camila Homs, una semana para tenerla libre cuando estuvo la China Suárez a Madrid por los Premios Platino. ¡Terrible escándalo!