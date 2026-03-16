¡Se acabó! Zulma Lobato se separó de Claudio, su plomero, y lo fulminó en un video: "La tiene muy chica"

A través de un video con la influencer La Pepona, la mediática confirmó el fin de su fugaz romance con el plomero y dio detalles íntimos de la ruptura.

A menos de una semana de que se hiciera pública su nueva relación, la relación Zulma Lobato con Claudio, su plomero, llegó a su fin. La noticia, que había sido celebrada por sus seguidores, duró poco: tras la revelación de Jazmín La Cuerpo, ahora se confirmó que el vínculo con el hombre que había conquistado su corazón ya terminó.

Quien dejó al descubierto la ruptura fue la influencer La Pepona, al compartir en su cuenta de Instagram (@Lapepona_oficialok) una historia en la que aparece junto a Lobato. En ese video, fue la propia mediática quien confirmó que la relación había llegado a su fin y contó cuáles fueron los motivos que desencadenaron la separación.

Zulma Lobato y su pareja 2 El romance entre el plomero y la mediática fue dado a conocer a través de Jazmín La Cuerpo. Instagram Jazminlacuerpooficial1. Ante la consulta de La Pepona sobre qué había ocurrido con Claudio, Zulma Lobato respondió con franqueza: "Pareciese ser que no funcionó". Cuando la influencer quiso saber el motivo de la ruptura, la mediática fue directa: "Porque no es una persona muy querible, es bastante frío en cuanto a la relación".

Luego, sin rodeos, La Pepona le preguntó por su intimidad: "¿Tuviste relaciones hoy?". "No, ayer o antes de ayer", contestó Lobato. "¿No te gustó?", insistió la influencer. "No. Porque la tiene muy chica, no me calentó", confesó la mediática.