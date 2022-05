La teoría de una conductora sobre el revuelo que involucra a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

A semanas de haber hecho público su amor, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se encuentran en el centro de todas las miradas. En Socios del Espectáculo aseguraron que al futbolista se lo vio con otra mujer en Madrid. La acusada se llama Candelaria Perrots y fue la abogada de él quien salió a desmentir estos rumores.

Estefi Berardi habló con la verdadera mujer

Ahora, Estefi Berardi confirmó que Perrots es un invento. "No existe Candelaria Perrots. Hablé con la verdadera y me desmiente relación alguna con Rodrigo De Paul", indicó la panelista y contó lo que habló con la real.

"Lleva 2 años usando mis fotos pero me tiene bloqueada en todos lados y también a todos mis conocidos, entonces no hay forma de pararla. He visto todas las noticias. Me han mandado muchos TikToks también. No entiendo de dónde habéis sacado esa información pero es imposible. Nunca estuve en ningún bar con Rodrigo De Paul", le manifestó Daniela, la chica de las fotos.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Juariu, especialista en el rastreo de información en la red, también dio su punto de vista. "Parece que la cuenta de esta chica que dicen que estuvo con De Paul es trucha", expresó junto a una serie de capturas en las que analizó a los seguidores.

Quien no se quedó afuera del revuelo fue Carmen Barbieri, quien al aire de Mañanísima brindó su teoría acerca de lo que está ocurriendo. "Yo pienso en Tini. Es un dolor para ella, es feo esto que están haciendo. Hay alguien, hay una mano negra que la está queriendo herir", señaló la conductora.