Ángel de Brito explicó por qué no le preguntó a Tini Stoessel por Rodrigo de Paul

Tras el revuelo luego de que una colega le cuestionara a Ángel de Brito que no le preguntó nada a Tini Stoessel sobre su romance con Rodrigo de Paul en una nota exclusiva, el conductor salió a aclarar los tantos con categóricos mensajes.

En la larga nota que Tini Stoessel le dio a LAM (América), la cantante y Ángel de Brito hablaron específicamente de la serie de shows que la estrella pop está dando en el Hipódromo de Palermo. El hecho de que el periodista no haya siquiera mencionado a Rodrigo de Paul, desató un fuerte cuestionamiento de Laura Ubfal.

De Brito se encargó de despejar las dudas de sus seguidores a través de la red, y cuando alguien le preguntó en Instagram: “¿Por qué no le preguntaron nada a Tini de De Paul?”, Ángel respondió: “Porque vamos a hablar de todo ahora cuando venga al piso post shows”.

A través de su cuenta de Twitter, Ubfal había arremetido contra su colega expresando: "Todo bien, pero para conseguir la nota con @TiniStoessel en @elejercitodelamk el acuerdo es no preguntarle nada sobre su relación con Rodrigo De Paul. Las exclusivas siempre tienen un precio, acá y en la China. No está bien ni está mal. Es así. Tratarla como una reina y nota blanca".

Ángel de Brito no dejó pasar la observación de Laura Ubfal y la tildó de "chimentera". "Pensé que le interesaban las carreras de los artistas, la proyección internacional; los feat de @TiniStoessel con @LaliOficial u @Ozuna; batir récord de ventas en 5 hipódromos; la salud del padre que casi no la cuenta", retrucó el líder de LAM.

Finalmente, De Brito sentenció: "Y también me parece mala leche que ?@laubfal use 'precio' en su tuit sobre una entrevista. No cobro, ni cobré jamás una nota. Muy de cuarta y malintencionado conociéndome hace 25 años".