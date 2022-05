Alfredo Casero comparó sus "rehabilitaciones" con el trastorno del habla de Wado de Pedro

A un par de semanas de haber protagonizado un tenso momento en un estudio de televisión, Alfredo Casero reapareció en un insólito video, en el que terminó comparando sus "rehabilitaciones" con el trastorno del habla que padece el ministro del Interior Wado de Pedro.

A bordo un vehículo, en las imágenes se lo puede ver a Alfredo Casero escuchando el momento en el que se ordenó la prisión preventiva para el principal sospechoso del asesinato de Lola Chomnalez. Hace algunos años, el actor ya había cuestionado el proceder del sistema judicial de Uruguay, país donde se produjo el asesinato de la adolescente argentina en 2014. "A los que van de vacaciones a la República Bolivariana de Uruguay, cuiden a las chicas", había escrito el humorista en 2017 a través de su cuenta de Twitter, desatando una fuerte polémica por sus dichos.

En esta oportunidad, Casero redobló la apuesta y expresó: "Ahora es donde le explico a todos los amigos uruguayos, ahora que lo agarraron al 'cachila', ¿te acuerdas cuando el intendente de Rocha salió a decir que yo me la pasaba bebiendo whisky y que por eso había pute... por lo de Lola Chomnalez? ¿Cuánto hace tenían al 'cachila' ahí adentro?".

Luego agregó: "¿Se acuerdan? Por eso fue el quilombo que empezamos y después un montón de uruguayos del Frente Amplio empezaron a pegarme, porque dije que no era un país serio y que cuidaran a sus hijos porque la justicia en Uruguay... A los argentinos en Uruguay no nos quieren".

"Yo he pasado por situaciones tanto policiales como judiciales bastante fuleras", sumó Alfredo Casero sobre sus vivencias en Uruguay. Así y todo, celebró el avance del caso de Lola Chomnalez.

Acto seguido, tras enredar su discurso mientras trataba de extender una invitación a sus seguidores, el actor se excusó: "Eh... No me sale la palabra, tengo un problema y yo se los voy a contar, pero se me está solucionando porque estoy haciendo una serie de rehabilitaciones después de haber estado tanto tiempo internado. Me cuesta mucho hablar de corrido".

En medio de extraña argumentación, Alfredo Casero deslizó: "Tartamudeo como Wado de Pedro, pero a él se lo perdona porque él es tartamudo... A lo mejor está mal decir tartamudo, diré 'tartamude', ¿está bien ahora?".

Finalmente, el artista retomó el caso Chomnalez y concluyó: "Después de lo que sale ahora de Lola Chomnalez, cualquier medio de Uruguay que quiera, podemos charlar, porque ahora nos vamos entendiendo".