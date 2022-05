Alfredo Casero tuvo un ataque de furia y estalló a los gritos contra Luis Majul

El humorista Alfredo Casero tuvo una violenta reacción y abandonó a los gritos el programa +Voces de LN+ luego de enojarse con el conductor Luis Majul.

Enojado porque Majul no lo dejaba hablar, Casero golpeó con fuerza el escritorio, increpó a los periodistas que estaban en el programa y se retiró a los gritos. "No me tomés por pelotudo", increpó a Majul antes de retirarse del estudio.

"Todos ustedes son una manga de.... todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben, saben lo que están haciendo y se están llevando todo", aseguró Casero antes de retirarse.

Casero estalló de furia a raíz de que Majul lo interrumpía mientras intentaba desarrollar sus ideas. "Desde afuera, les puedo decir que lo que veo es que hay desidia, una forma de tomarnos por estúpidos a nosotros, los que estamos del otro lado de esa pantalla, en nuestras casas. Señores, déjense de joder, nos están robando la República", sostuvo antes de su ataque de furia.

"Hay mucha gente que está detrás de los ladrones, que tienen su pauta, su vida, viven perfectamente felices, y son los únicos a los que les va bien: los políticos. Nosotros estamos viendo lo bien o mal que se viste esta persona, lo mal, lo mucho o lo poco que habla", se quejó Casero.

Lo de Alfredo Casero en LN+ es una metáfora de lo que está pasando en este país. Indignación, hastío, asco, hartazgo. Lamentablemente la Argentina es un país en plena desintegración. Tengo miedo de lo que va a venir, porque esto es solo el comienzo. pic.twitter.com/bVOhCAfM9Q — Nik (@Nikgaturro) May 7, 2022

A continuación, Casero resaltó que podía expresarse de esa forma porque no le tenía “miedo” a Cristina Kirchner ni “a nadie”, y agregó: "Y por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir... Sí, estás molesto conmigo y lo siento".

"Si a vos no te molesta, a mí tampoco”, acotó Majul. “Ay, ¡Qué plomo! ¡dios mío! No puedo, yo no puedo así”, respondió el actor. “¿Te estás refiriendo a mí?", le preguntó el periodista. “Sí, ahora me refiero a vos, ¿puedo terminar de hablar?”, increpó Casero.

“Sí, Casero”, agregó en tono burlón Majul. La respuesta de Majul irritó al humorista, quien le dio un golpe de puño a la mesa con fuerza, se puso de pie y comenzó a quitarse el micrófono, mientras gritaba en contra del conductor y de los periodistas que integraban la mesa.

Basta ya de todo esto.

Me cansé que se caguen en lo que les digo.

Piensan que somos boludos.

Y te ponen a la connchanegra de lady Godiva.

Y te sacan de la cancha que el hijo de Morales,le dieron 26 palos para plantar Faso.

Y vos coméntame al moderado. — Alfredo Casero (@agencialavieja) May 7, 2022

"No me tomés por pelotudo, porque después de te c... en las patas, y empezás a ver Mandelas por todos lados. Ustedes periodistas [a los] que les va bien, lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata, [mientras] la gente está en la calle. Y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté ahí", sostuvo en alusión a Cristina Kirchner.

"Sí, echame, vos te ganás el problema, no yo", completó antes de retirarse del estudio de televisión.

Luego Casero hizo su descargo en su cuenta de Twitter y escribió: "Basta ya de todo esto. Me cansé que se caguen en lo que les digo. Piensan que somos boludos. Y te ponen a la connchanegra de lady Godiva. Y te sacan de la cancha que el hijo de Morales,le dieron 26 palos para plantar Faso. Y vos coméntame al moderado".