El drástico anuncio de Alfredo Casero sobre su futuro tras el cruce con Luis Majul

A poco más de una semana de su cruce con Luis Majul, Alfredo Casero hizo este sábado desde las redes sociales un drástico anuncio sobre su futuro. El actor compartió su indignación con aquellos que opinan que sus aguerridos comentarios sobre la actualidad nacional tienen como objetivo vender más entradas para sus espectáculos.

"Para los que me dicen que haciendo esto vendo tickets... He dejado de vender para la segunda función de la sala Siranush. Esta será mi última función en la Argentina. Nunca más. Les agradezco el amor estos años. Ya está", expresó Alfredo Casero desde su cuenta de Twitter.

La decisión del artista llega algunos días después de su dura confrontación con Luis Majul frente a cámaras. De esta manera, Casero anunció su retiro de los escenarios nacionales e invitó a quienes quieran a asistir a la última función que tiene programada para este mes.

El mensaje no pasó desapercibido y muchos seguidores del actor le compartieron su incondicional apoyo, y lo arengaron a seguir adelante. "No les des el gusto Alfredo, no aflojes", "No creo que estés haciendo lo correcto. Es más, estás haciendo lo que ellos querían que hicieras, bajarte del escenario. Entiendo que estés molesto y con bronca, pero tu trabajo es el arma más importante que tenés para cambiar esto. Dejar la silla vacía, nunca va a ser la solución", "No te rindas Casero, hay que seguir luchando"; fueron algunos de los comentarios tras el anuncio de Alfredo Casero.

Además, varios de los fans del artista expresaron su confianza en él, remarcando que para ellos varios referentes de la escena pública, entre los que incluyeron a periodistas como Luis Majul, son operadores del oficialismo o la oposición.

En el transcurso de la tarde del sábado, Casero siguió compartiendo mensajes sobre diferentes temas de la difícil actualidad nacional, aunque sin volver a hacer referencia a su voluntad de retirarse de los escenarios del país.