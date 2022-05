Jorge Lanata defendió a Alfredo Casero y criticó a Luis Majul con una filosa observación

Tras el escandaloso cruce entre Alfredo Casero y Luis Majul, Jorge Lanata salió a defender al actor y arremetió contra su colega con una fuerte observación por el trato que tuvo frente a cámaras con el artista.

“Antes que nada, lo banco a Casero. Es mi amigo y un tipo talentoso. No tiene que estar en esos programas, no entiendo por qué va”, expresó Jorge Lanata en su programa radial.

Por su parte, Marina Calabró, cuestionó: “Pero Majul estuvo en su casamiento, yo pensé que usted iba a ser ecuánime…”. A lo que Lanata retrucó: “¿Qué tiene que ver? No mezclemos. Una cosa son los casamientos y otra cosa son los programas. Entonces lo tengo que votar a Macri porque vino, no, no lo voy a votar a Macri porque vino (al casamiento)”.

Al dar su argumentación, Jorge Lanata le hizo una dura crítica a Luis Majul por la forma en que llevó adelante el diálogo con Alfredo Casero en su programa de LN+. “Primero, es una falta de respeto que el tipo esté hablando y todos estén mirando el celular, a ver cuánto están midiendo o lo que estén haciendo. Yo en televisión no dejo que la gente que labura conmigo esté con el celular arriba de la mesa”, inerpeló el conductor.

Finalmente, para dejar en claro cuál es su postura en el cruce entre Casero y Majul, Lanata concluyó: “Le mandamos un abrazo a Alfredo”.

En tanto que el actor en su obra teatral se refirió al polémico enfrentamiento y analizó: “Ya es imposible confiar en nada ni en nadie, donde no hay que tener una doble y triple lectura y donde lo único que hay es sentencieros que durante muchísimo tiempo en los medios de este país lo único que hicieron fue manejar la cabeza de la gente. Mañana me van a salir a pegar y me chupa un hue..., porque lo único que quiero es que algo cambie, que alguna cosa cambie, porque de lo único que me doy cuenta es que nos han cag... de todas las maneras todo el mundo”.

En su descargo desde el escenario, Alfredo Casero finalizó: “Ojalá pueda seguir haciendo humor y hacerlos reír, pero fueron años terribles para mí. Hace treinta años estoy trabajando para ustedes y no hay nada peor que estar en tu país y sentirte cancelado. No se guarden ni se queden con lo que les dicen, ninguno, ningún político ni nadie”.