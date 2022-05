La picante reacción en vivo de Luis Majul tras el escandaloso cruce con Alfredo Casero en LN+: "Le agradezco a..."

Hace unos días Luis Majul y Alfredo Casero fueron protagonistas de un escándalo. Los famosos se cruzaron en vivo cuando hablaban de nada más ni nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Si bien todo parecía venir bien en el programa, una pregunta desvirtuó el clima.

Todo comenzó cuando el conductor de La Cornisa miró a su invitado y le preguntó: "¿Podemos conversar tranquilos? ¿Por qué me mirás así? ¿Estás enojado?". Fue en ese momento cuando Casero lo fulminó con la mirada y no dudó en responderle con un poco de indignación.

"Porque nosotros estamos viendo lo bien o lo mal que se viste una persona, o lo mucho o lo poco que habla, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, porque yo no le tengo ni un puto miedo a nadie, por eso lo puedo decir de la misma manera, y por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir vos estás molesto conmigo, estás molesto conmigo y lo siento. No me molesta, pero yo se los tengo que decir", respondió.

Pero Luis Majul no se quedó callado y le retrucó: "Si a vos no te molesta a mí tampoco, ¿eh? Yo no tengo problema”. "Ay, qué plomo, por Dios mío", lanzó el padre de Nazareno Casero. Furioso, golpeó la mesa y Casero comenzó a gritar en vivo en medio del programa.

"Ustedes son una manga de... todos ustedes, todos los que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben. Saben lo que están haciendo y se están llevando todo. No me tomés por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados", continuó.

Y apuntó contra los periodistas: "cuando les va bien lo primero que hacen es ponerse chupines y ganar plata, mientras la gente está en la calle y sigue viendo si está bien o no que esa persona esté ahí. Están cagados en las patas. Buscá a Mandela. ¿Protocolo periodístico? Vamos a hablar de protocolo periodístico, ahora vamos a empezar a hablar de eso".

Como si fuera poco, Luis Majul rompió el silencio luego de la escandalosa pelea. Durante su programa en La Cornisa, el conductor ya despidiéndose y en el pase con su compañero lanzó: "Déjame robarte unos segundos para enviar un fuerte abrazo a mis colegas, amigos y gente que no conozco que me ha hecho llegar un nivel de solidaridad y apoyo que no pensaba. Agradecimiento".