El explosivo mensaje de Cinthia Fernández contra Luciana Salazar tras la aparición de Redrado

Cinthia Fernández no tolera a Luciana Salazar. Puede ser por envidia. O vaya uno a saber qué les pasó. Pero lo cierto es que la panelista de Momento D, cada vez que puede, se le planta y lanza todos sus dardos contra la ex cantante, vedette y bailarina.

Esta vez fue en medio de su nueva pelea con Martín Redrado, que se dio frente a las cámaras de Socios, el programa chimentero de Canal 13, en dos etapas: primero él dio la cara y desmintió ser el papá de Matilda; más tarde, Luli Pop saltó con todo y dijo que él la abusó en cuatro oportunidades.

Viendo todo esto desde su casa, Cinthia saltó desde Twitter y dijo lo suyo. Y tuvo su respaldo, claro: Angel de Brito (¿enemigo de Luciana Salazar?) le dio RT y eso lo hizo mucho más masivo al reclamo de justicia y de estar en contra de Salazar.

"Lo desquicie que se pone Salazar cuando escucha una nota de Redrado! jajaja Imperdible en Canal 13. Cómo grita", escribió en primer término. "Por qué debería mantenerla. Vaya a trabajar señora", publicó con muchos emojis, como si fuera una niña.

La pelea de la mañana fue muy fuerte, donde los dos se dijeron de todo. El que empezó fue él con una charla con una notera de Socios: “Quiero decirlo con todas las letras: Matilda Salazar no es mi hija. Acompañé en su momento a Luciana, que decidió tomar una decisión que yo respeté, apoyé y acompañe mientras fuimos pareja. Pero eso ya terminó hace cuatro años y todos los compromisos que tomé cuando era pareja los cumplí”.

“Ya no lo soy más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que tenga que cumplir aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos. Seguir alimentando esta fantasía que yo soy el padre de Matida no nos hace bien a nadie… a nuestras familias, ni a nadie de los involucrados”, completó.

“Yo no tengo ninguna novedad. Como todo ciudadano, vivo a derecho y como alguna vez tuvo un juicio de naturaleza política ahora estoy dispuesto a responder sobre lo que la Justicia me requiera”, terminó Redrado.

Cuando vio todo eso, Luciana pidió salió y tiró lo suyo: "A mi me dijo el abogado Mariano Cúneo Libarona que si un hombre te avanza sexualmente cuando vos no querés y lo tenés que frenar se llama o encuadra en abuso sexual, aunque ese hombre haya sido tu pareja. Mariano es el cuñado de Luli Fernández, así que ella le puede preguntar a él".

"Hay un montón de cosas que ustedes no saben, muchas. Y yo ahora estoy juntando mucho material para seguir con las actuaciones judiciales. Ahí lo que les pido es que hablen con mi abogado, porque él puede darles más precisiones. Pero no digan que esto se termina acá, porque no es así", le remarcó Luciana a la periodista.

"Está mintiendo descaradamente. Es mentira que no tiene obligaciones conmigo y con Matilda. Tiene obligaciones de acá a muchos años. Está firmado ante un escribano público. Pregúntenle a él qué es lo que firmó. hay testigos. Ana Rosenfeld y un amigo de él", contó.

Y terminó: "Este hombre me hace quedar como una loca y como una delirante. No quiero que un periodista más me cuestione si a mi Redrado me tiene que dar o no me tiene que dar algo. El fue presidente del Banco Central, así que sabe perfectamente qué es lo que firm

a".